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среда, 17 октября 2018 03:35

Назван лауреат Букеровской премии-2018

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Назван лауреат Букеровской премии-2018
Вручили Букеровскую премию. Фото: РБК

Писательница из Северной Ирландии Анна Бернс стала победителем Букеровской премии 2018 года.

Бернс получила премию за книгу "Молочник", в которой описывается роман молодой девушки с замужним мужчиной, передает ВВС.

Как победитель премии, Бернс получит приз в размере 50 000 фунтов.

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Букеровская премия (официальное название премии - англ. The Man Booker Prize) - самая престижная литературная награда, с 1969 года ежегодно вручается в Великобритании. За 40 лет Букеровская премия стала ведущей в области литературы.

Сначала премия присуждалась автору, проживающему в одной из стран Содружества или в Ирландии за роман, написанный на английском. С 2014 года можно выдвигать англоязычных авторов и из других стран мира.

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