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суббота, 20 марта 2021 20:25

Назвали страну, в которую не стоит ехать за заработком
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Не все иностранцы имеют право работать в Болгарии, поэтому сюда выгодно ехать женившись или имея запас денег
Фото: viki_alt
Не все иностранцы имеют право работать в Болгарии, поэтому сюда выгодно ехать женившись или имея запас денег
Не все иностранцы имеют право работать в Болгарии, поэтому сюда выгодно ехать женившись или имея запас денег
Не все иностранцы имеют право работать в Болгарии, поэтому сюда выгодно ехать женившись или имея запас денег
Не все иностранцы имеют право работать в Болгарии, поэтому сюда выгодно ехать женившись или имея запас денег

Виктория почти 13 лет назад переехала в город Бурас в Болгарии. Она купила жилье заочно, через знакомых и променяла жизнь в большом городе на жизнь в спокойном курортном городке. Единственное, что ее утешало во время переезда – море, которое находилось в 5 минутах от дома.

"Прежде чем ехать в Болгарию надо помнить, что это страна не для заработка. Сюда лучше ехать имея деньги. Многие иностранцы так и делают, приезжают сюда на старость, заработав где-то на жизнь", - объясняет Виктория.

Прежде, чем решиться на переезд, женщина советует хорошо изучить закон страны , в которую переезжаете.

"Если очень коротко, то: в Болгарии есть Закон об иностранцах, который регулирует этот момент. В нем четко описаны основания, по которым можно переехать, получить вид на жительство. Наиболее популярными основаниями для переезда и первичного получения такого разрешения на 6-12 месяцев: брак с болгарином или болгаркой, быть представителем иностранной компании. Часто такие разрешения "липовые". Претендовать на постоянный вид на жительство можно, прожив здесь 5 лет. Надо понимать и то, что любой иностранец не имеет права работать. Надо быть или членом семьи боларина или иметь вид на жительство", - добавляет.

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Самой Виктории понадобилось 3 года до полной адаптации. В первую очередь через языки. Сходство языков и понимание собеседника не стимулировало учиться.

"На самом деле почувствовала себя свободной после того, как выучила язык. Тогда смогла ходить в театры, дискутировать на разные темы с местными", - добавляет Виктория.

Первая работа в Болгарии была агентом недвижимости в строительной компании. Тогда покупка недвижимости в Болгарии была на пике популярности.

"Открыть свой бизнес здесь также не просто. Болгары очень консервативны и надо очень постараться, чтобы найти свою нишу", - добавляет.

Инна Яровая вместе с мужем переехала в Варшаву. В 2016 году семья открыла самую маленькую кофейню в Польше на площади в 6 кв. м. Сейчас имеют сеть кофеен в разных городах и продают франшизу желающим.

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