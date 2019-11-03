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воскресенье, 03 ноября 2019 17:45

Назвали самые безопасные страны Европы

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Назвали самые безопасные страны Европы
У Словакии зафиксированы самые низкие показатели правонарушений. Фото: trip-advice

Количество зарегистрированных грабежей в странах ЕС за период с 2011-го по 2017 год снизился на 24% - с 522 тыс. до 396 тыс.

Об этом сообщает статистическое ведомство ЕС.

Наибольшее количество правонарушений на 100 000 жителей было отмечено в Бельгии (167), Франции (150), Испании (144), Великобритании (132) и Португалии (115). При этом самые низкие показатели были зафиксированы в Румынии (16), Эстонии и Чехии (по 15), Кипре (14), Словении (12), Словакии и Венгрии (по 9).

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Лучшей страной мира для проживания иностранцев в 2018 году было признано Германию. Экспаты отметили улучшение баланса между работой и личной жизнью после переезда в Германию, а также высоко оценили общий подход к работе и отсутствие страха быть уволенным.

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Дата
03
ноября

Парикмахер охотился на проституток

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