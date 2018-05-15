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вторник, 15 мая 2018 11:36

Назвали регионы, где пройдут грозы со шквальным ветром

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Автор: ТСН
  Синоптики сообщили, где пройдут дожди с грозой и шквальным ветром
Синоптики сообщили, где пройдут дожди с грозой и шквальным ветром

Сегодня на западе и востоке Украины ожидаются грозы со шквалами ветра, скорость которого местами будет достигать 20 м/с.

Об этом предупреждает ДСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, 15 мая днем ​​в западных, восточных и Сумской областях - грозы, местами шквалы 15-20 метров в секунду. На Прикарпатье - местами сильные дожди", - говорится в сообщении.

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В течение недели во всех регионах Украины будут идти дожди. Они будут с грозами, а местами с градом и шквальным ветром. Дожди будут идти время от времени. Их принес скандинавский антициклон. А в отдельных районах даже выпадет град.

Теплее, +28°С, будет на Полтавщине, Харьковщине, Луганщине, Днепропетровской и Донецкой областях.

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