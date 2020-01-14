Назвали реальную зарплату нардепов

Алексей Кошель подсчитал зарплату депутатов. Фото: dsnews.ua

Нардепы сейчас получают на руки 65 тыс. грн. Об этом заявил председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

"Информация о том, что сейчас депутат ВР получает 30–40 тысяч гривен зарплаты в месяц, не является правдивой. Реально народный депутат получает на руки достаточно немаленькую зарплату. Но она формируется из двух частей. Первая – это заработная плата, около 40 000, и около 35 000 – это так называемые депутатские выплаты, то есть средства на работу с избирателями. И каждый депутат использует эти средства по своему усмотрению", – пояснил глава КИУ. То есть получается от 65 000, сообщает Громадське радио.

Перед тем, 13 января, ексвице-премьер Павел Розенко сообщил, что зарплаты нардепов подняли в 2,5 раза до более 100 000 грн.

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Кошель считает, депутаты должны отчитываться перед бухгалтерией, на что они их потратили.

"Если информация подтвердится, то к 100 000 мы добавляем еще 35 000. То есть народный депутат будет получать в эквиваленте около 5000 евро. В условиях небогатой страны, думаю, это сверхбольшие суммы", – подытожил он

В Украине партии с документами продаются по $50 тыс. Партий, принимающих участие в различных выборах, имеющих сайты, как-то публично работающих, не более 50–60. Остальные – мертвые, существующие на бумаге, рассказал Алексей Кошель.