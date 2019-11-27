Назвали причины задержания Альперина

Следователи НАБУ сказали, почему задержали Альперина. Фото: Delo.ua

Бизнесмена Вадима Альперина задержали по подозрению в организации масштабных незаконных схем на таможне.

"Сейчас детективы НАБУ и прокуроры САП осуществляют необходимые процессуальные действия, связанные с личным вручением уведомления о подозрении", - говорится в сообщении Национального антикоррупционного бюро в Facebook.

По версии следователей, Альперин является главой преступной организации, которая специализировалась на махинациях с растаможкой товаров по заниженным ценам.

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Альперину готовят подозрение по ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление должностными полномочиями) УК Украины. Также решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Правоохранители задержали бизнесмена Вадима Альперина, которого президент Владимир Зеленский назвал "крестным отцом контрабанды". Задержание произошло в помещении САП, куда Альперин пришел сам.