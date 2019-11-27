Назвали причины задержания Альперина

 
Ексклюзивы
1/5
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 90
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Просмотров: 522
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1170
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 819
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 999
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 11034
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
6 Просмотров: 1665
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
Просмотров: 1017
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Просмотров: 675
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 945
Фото
Все фото
7
22
5
5
5
Без отопления и света: люди пришли ночевать к мэру
Без отопления и света: люди пришли ночевать к мэру
Показали породу собак, имеющих вид маленьких игрушечных мишек
Показали породу собак, имеющих вид маленьких игрушечных мишек
Получить гражданство проще, чем в Евросоюзе - украинец рассказал, как открыл бизнес в Грузии
Получить гражданство проще, чем в Евросоюзе - украинец рассказал, как открыл бизнес в Грузии
С ООС снова пришел борт с ранеными. Нужна кровь и лекарства
С ООС снова пришел борт с ранеными. Нужна кровь и лекарства
В массовке платят $ 20-30 в день - украинец рассказал о работе актером в Колумбии
В массовке платят $ 20-30 в день - украинец рассказал о работе актером в Колумбии
Видео
Все видео
Показали трейлер патриотической украинской комедии "Наши котики"
Показали трейлер патриотической украинской комедии "Наши котики"
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
В столице остановились троллейбусы
В столице остановились троллейбусы
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
"Дышим и пар идет, обогреватель не спасает" - семья ветеранов живет в металлическом гараже
"Дышим и пар идет, обогреватель не спасает" - семья ветеранов живет в металлическом гараже
Интервью
1/5
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6336
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2781
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2295
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1305
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1224
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
25 ноября 2019
Просмотров: 1035
Марися
Востаннє я кашляв у Польщі. В лютому ми приїхали в Полчин-Здруй і тиждень шукали бодай якоїсь роботи. Ніхто не брав, бо з промисловості в місті була ...
среда, 27 ноября 2019 19:22

Назвали причины задержания Альперина

  Комментировать
Назвали причины задержания Альперина
Следователи НАБУ сказали, почему задержали Альперина. Фото: Delo.ua

Бизнесмена Вадима Альперина задержали по подозрению в организации масштабных незаконных схем на таможне.

"Сейчас детективы НАБУ и прокуроры САП осуществляют необходимые процессуальные действия, связанные с личным вручением уведомления о подозрении", - говорится в сообщении Национального антикоррупционного бюро в Facebook.

По версии следователей, Альперин является главой преступной организации, которая специализировалась на махинациях с растаможкой товаров по заниженным ценам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Задержанным чиновникам Киевской таможни и ДФС объявили подозрения

Альперину готовят подозрение по ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление должностными полномочиями) УК Украины. Также решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Правоохранители задержали бизнесмена Вадима Альперина, которого президент Владимир Зеленский назвал "крестным отцом контрабанды". Задержание произошло в помещении САП, куда Альперин пришел сам.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Назвали причины задержания Альперина». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
ноября

Завел страницу в Facebook, работает 12 часов в день: Патон празднует 101 год

Самое читаемое
Как в сказке: синоптики порадовали погодой на Новый Год
Как в сказке: синоптики порадовали погодой на Новый Год Просмотров: 34065
Гусь и солдатики: как проводили рождественские праздники немцы в 1940 году
Гусь и солдатики: как проводили рождественские праздники немцы в 1940 году
18
 Просмотров: 14832
Какие штаны выпали из моды этой зимой
Какие штаны выпали из моды этой зимой
8
 Просмотров: 11422
На Одесской трассе столкнулись 10 машин и автобус: первые подробности и фото
На Одесской трассе столкнулись 10 машин и автобус: первые подробности и фото
4
 1 Просмотров: 9684
Живого лица нет: Лорак ужаснула новыми фото
Живого лица нет: Лорак ужаснула новыми фото 1 Просмотров: 9612
Общество
Украина и Россия готовит масштабный обмен пленными - СМИ
Украина и Россия готовит масштабный обмен пленными - СМИ Просмотров: 27
Правительство нашло деньги на выплату больничных и декретных
Правительство нашло деньги на выплату больничных и декретных Просмотров: 54
Задержанным чиновникам Киевской таможни и ДФС объявили подозрения
Задержанным чиновникам Киевской таможни и ДФС объявили подозрения Просмотров: 126
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
 Просмотров: 522
НАБУ задержало "крестного отца контрабанды" Альперина
НАБУ задержало "крестного отца контрабанды" Альперина Просмотров: 702
Больше всего комментируют
6
Нацбанк заявил о давлении Коломойского
5
Зеленский попросил Путина вернуть украденное из кораблей
5
"Доцент" самоликвидировался: показали фото опасного боевика
4
За угрозы убийством. Нардепу Федыне готовят снятие неприкосновенности и подозрение
2
Польку за оскорбление украинки отстранили от обучения в университете
Голосов: 47144
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua