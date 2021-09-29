Назвали области с самой угрожающей Covid-ситуацией

Существенно осложнилась ситуация во многих регионах юга и востока. Фото: pixabay.com

В трех областях Украины заметно ухудшилась ситуация с заболеваемостью коронавирусом.

Самая угрожающая ситуация сейчас в Черновицкой области, свидетельствуют данные на сайте Национальной академии наук. Там количество занятых коек сравнялось с уровнем прошлого пика.

Ситуация заметно осложнилась также в Харьковской и Луганской областях. Существенно ухудшились и Covid-показатели во многих регионах юга и востока.

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В Украине четыре области соответствуют оранжевому уровню эпидемической опасности - Донецкая, Тернопольская, Черновицкая и Черкасская. В этих областях превышен показатель динамики уровня госпитализаций, норма которого определена на уровне не более 50%.