Назвали наиболее оплачиваемые профессии в Украине

Опубликовали список высокооплачиваемых профессий. Фото: РБК

Украинские работодатели готовы платить высокие зарплаты самым востребованным сотрудникам.

Составлен список топ-5 вакансий, за которые платят от 50 000 гривен, сообщает портал hh.ua.

В пятерку самых высокооплачиваемых вакансий вошли:

Media buyer, traffic manager, арбитражник — заработная плата от 50 000 грн. Чтобы получить эту должность, нужно обладать такими навыками: механизмы работы соцмедиа, иметь опыт в планировании, в создании и запуске рекламных кампаний, а также знание метрик CPA/CPI/CPM/LTV/ROI/CR/CTR. К этому добавляются дополнительные требования: иметь четкую жизненную позицию, уметь замечать детали и обладать тонким вкусом.

Бортпроводники — заработная плата от 65 000 грн. Профессия стюардов и стюардесс относятся к одной из самых необычных и захватывающих. В обязанности входит поддержание контроля порядка и чистоты на борту самолета, встреча и размещение гостей, обязательно знание иностранных языков (английский первоочередный). Нужно иметь хорошую стрессоустойчивость, аккуратность, умение находить общий язык с людьми, нести ответственность за себя и пассажиров в полете.

Директор производства — заработная плата от 70 000 грн. В обязанности входит полное обеспечение работы производства и выполнение его показателей, увеличение качества продукции при снижении себестоимости, контроль работы оборудования и запуск новой продукции. Также требуется хороший стаж и высшее образование в обязательном порядке, работодатели будут рады увидеть дополнительные дипломы о повышении квалификации курсы, семинары, конференции и т.п.)

Ведущий агроном — заработная плата от 80 000 грн. Знания: постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и нормативные документы вышестоящих и других органов, касающиеся вопросов сельскохозяйственного производства и производственно-хозяйственной деятельности отделения (фермы, сельскохозяйственного участка), а также основы экономики, организации производства, труда и управления, системы оплаты труда, материального и морального стимулирования, методы нормирования труда. Желательно знать английский язык.

Разработчик игр — заработная плата от 90 000 грн. Разработка, оптимизация и внедрение нового функционала, рендеринг и моделирование. Наличие всех умений гарантирует высокую зарплату. Обязательно знание английского языка и как минимум 5 лет опыта работы.

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