Назвали как антициклон повлияет на завтрашнем погоду

Антициклон отгоняет от Украины снег Фото: svidok.info

Антициклон Ekart разогнал из Европы дожди и снега. При этом вытеснил осадки на Средиземноморья, Атлантику и север Скандинавии.

Не будем снега в Украине и завтра - в заключительный день Рождественских праздников, Иоанна.

Об этом заявила синоптик Наталья Диденко в Фейсбук.

Температура воздуха также будет без особых изменений, в течение дня ожидается 0 + 4 градуса, на востоке местами 0-2 градуса мороза.

Ветер будет с северо-запада, порывистый, некомфортное.

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В Киеве 20-го января осадки маловероятны, температура воздуха днем ​​будет крутиться вблизи 0 + 2 градусов.

Северо-западный ветер также будет порывистым, выберите завтра верхнюю одежду плотную, шарфы, капюшоны, то такое.

В Украине и по всему миру фиксируют аномальную зиму. Над украинской территории находится антициклон, который не пропускает снег. "Эта зима довольно такое редкое явление, так долго держится средняя суточная температура. Это где-то ноябрь или март климатической норме", - сообщила синоптик Гидрометцентра Наталья Птуха.