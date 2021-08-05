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четверг, 05 августа 2021 00:33

Назвали характерные симптомы дельта-штамма Covid-19

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Назвали характерные симптомы дельта-штамма Covid-19
Объяснили различия дельта-коронавируса. Фото: Reuters

Штамм коронавируса Дельта более заразен, чем обычный Covid-19, и отличается от него рядом симптомов.

Распространенными признаками являются лихорадка, головная боль, боль в горле и насморк, а вот потеря обоняния или вкуса при Дельте фиксируются реже, cообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Telegram.

Инфицирование новым вариантом Covid-19 может спровоцировать более серьезные нарушения в работе организма: проблемы со слухом и желудочно-кишечным трактом, а также образование сгустков крови, что может привести к гибели тканей и гангрене.

Эксперты напомнили, что снизить риск заражения может вакцинация. Прививка также будет способствовать более легкому течению коронавирусной инфекции.

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За последние сутки в Украине обнаружили 984 новых больных коронавирусом. Из них детей - 59, медработников - 48. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (236), Донецкой (91), Харьковской (75), Херсонской (71) и Днепропетровской (64) областях.

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