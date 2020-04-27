Назвали города с которых будут возвращать домой украинцев

Украинцев снова будут забирать из других стран специальными авиарейсами.

"Есть хорошие новости для украинцев, которые сейчас находятся за границей и хотят вернуться домой. Мы возобновляем специальные рейсы в Украину из разных стран мира. Но только при условии обязательной обсервации в течение 14 дней после возвращения – в специализированных учреждениях или дома, соблюдая режим самоизоляции", – сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, информирует сайт ведомства.

По словам министра, контролировать соблюдение режима обсервации будут с помощью приложения "Действуй дома" на платформе "Дія".

Города с которых будут возвращать украинцев

В министерстве отметили, что спецрейсы планируются из таких городов: Майами, Хельсинки, Неаполь, Стокгольм, Ереван, Париж, Ницца, София, Ларнака, Тель-Авив, Амстердам, Дюссельдорф, Цюрих, Лиссабон, Женева, Дубай, Франкфурт, Прага, Милан, Торонто, Осло, Аликанте, Эр-Рияд, Бангкок, Пхукет, Бали.

Рейсы будут выполнять авиакомпании "Международные авиалинии Украины", SkyUp Airlines, Windrose Airlines и Azur Air Ukraine.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы смогут вернуться домой специальными авиарейсами

В связи со вспышкой коронавирусной инфекции Covid-19 Украина прекратила регулярное авиасообщение с полуночи 28 марта. МИД рекомендовал соотечественникам, которые находятся за границей, не покупать авиабилеты на рейсы, запланированные на даты после 27 марта, а по возможности остаться в стране пребывания.