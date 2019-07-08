Назвали главные реформы последних 5 лет

Евгений Глибовицкий: Бизнес становится еще одним игроком в общественных изменениях - новым голосом. Фото: Тарас Подолян

За последние пять лет начали крупнейшие реформы за всю историю украинской государственности. Они не могут закончиться за одну каденцию.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит эксперт по стратегиям Евгений Глибовицкий.

"Украинцы получили положительный опыт защиты себя. Если бы шесть лет назад спросили, являются ли украинцы воинами, готовыми биться за свое, ответ был бы неуверенный. Сейчас иначе.

Важные изменения в системе образования. Почувствуем их спустя годы", - объясняет он.

Томос и церковная автокефалия были важным приобретением, считает эксперт.

Это - шаг к переопределению социальной доктрины православной церкви. Завтра можем получить другую оценку церковью частной инициативы. Как с точки зрения духовной жизни и традиций выглядит трактовка участия в выборах? Над восточным православным миром почти всегда доминировало государство. Впервые православная церковь является в диалоге с обществом без диктата сверху", - объясняет Евгений Глибовицкий.

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По его словам, за последние годы существенно повзрослел бизнес.

"Он - единственная меритократическая (меритократия - власть достойных, лучших. - Gazeta.ua) среда в стране. Уровень конкуренции определяет основы успеха. Не так, как в государственной сфере, где при определенных обстоятельствах можно быть наверху, не имея соответствующих качеств. Бизнес становится еще одним игроком в общественных изменениях - новым голосом. Особенно важен малый и средний на местах.

Реформа децентрализации несет большие перемены. Этот перенос ответственности на более низкий уровень. Также имеет риски. Отсутствие института префектов (появляется после ликвидации местных госадминистраций. Должны следить за конституционностью и законностью решений органов местного самоуправления. - Gazeta.ua) создает серьезные политические угрозы ", - добавляет эксперт.

Полное интервью с Евгением Глибовицким читайте в журнале "Країна" от 11 июня.