Назвали главную проблему Харькова

Писатель Сергей Жадан: В феврале 2014-го Янукович и компания попытались провести съезд в Харькове. Горожане его сорвали Фото: Тарас Подолян

Главная проблема Харькова - отсутствие коммуникации между его жителями.

Говорит в интервью журналу "Країна" писатель Сергей Жадан.

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"Самая большая проблема моего города - в нем живут много креативных людей, которые почти не общаются между собой. Поэтому местные власти берут на себя инициативу. Обычно на проукраинских позициях - средний класс, бизнес, люди с высшим образованием, студенты. Они бывают в Европе. Пытаются анализировать ситуацию с точки зрения исторической перспективы. Поддерживали Майдан, затем включились в добровольческий и волонтерское движение. Когда смотришь на результаты выборов, может показаться, что этих людей мало. Но это не так. Они действенны, пассионарные. Когда необходимо, их голос слышен очень громко. В феврале 2014-го Янукович и компания попытались провести съезд в Харькове. Горожане его сорвали. Харьков тяжелый на подъем. Впрочем когда опасность становится реальной, он просыпается", - говорит писатель.

Полное интервью с Сергеем Жаданом читайте в журнале "Країна" от 18 июня.