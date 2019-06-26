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четверг, 27 июня 2019 20:23

Назвали единственный плюс Минских переговоров

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Назвали единственный плюс Минских переговоров
Экс-посол США в Киеве Джон Хербст: Минские переговоры мне напоминают визит к стоматологу без анестезии Фото: Інтерфакс-Україна

У Минских переговоров нет практических результатов.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал бывший американский посол в Киеве Джон Хербст.

"Минские переговоры мне напоминают визит к стоматологу без анестезии. Они продолжаются почти 5 лет. За это время не достигли ни одного шага в направлении мира. Ни один элемент минских соглашений не осуществился по сей день. Потому что это не нужно Кремлю. Меркель - хозяйка санкций против него. Каждый раз ссылается на отсутствие прогресса по Минску, чтобы убедить своих нервных партнеров в Евросоюзе продолжать экономическое давление против Москвы. Это и является единственным плюсом минского переговорного процесса ", - говорит Хербст.

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"Заявление Кучмы о снятии экономической блокады интересно. Подчеркивает, что блокада в украинской политике долгое время является спорным вопросом. Я был в Киеве, когда начали организовывать блокаду. Тогда один чиновник сказал, что те, кто ее организуют - преступники. Но через несколько дней политическая обстановка изменилась. Все подумали, что блокада может быть неплохим решением", - говорит экс-посол.

Полное интервью Джона Хербста читайте в 25-м номере журнала "Країна" за 27 июня.

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27
июня

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