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среда, 27 ноября 2019 22:34

Назначили нового руководителя Запорожской области

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Назначили нового руководителя Запорожской области
Прокуратуру Запорожской области возглавил Владимир Калюга. Фото: ГПУ

Главой прокуратуры Запорожской области стал Владимир Калюга.

Нового прокурора представил заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов. Об этом со ссылкой на ГПУ сообщает Украинская правда.

По словам Мамедова, новый прокурор области сосредоточится на борьбе с коррупцией, а также расследовании преступлений в условиях вооруженного конфликта, поскольку Запорожская область - одна из крупнейших по количеству вынужденных переселенцев.

Как отмечается, Калюге 45 лет. В органах прокуратуры работает с 1997 года. С 2015 по 2018 занимал должность руководителя Изюмской местной прокуратуры. До назначения в прокуратуру Запорожской области руководил Харьковской местной прокуратурой №5.

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В декларации Калюги сказано, что в 2018 году заработная плата по его основному месту работы составила более 595 тыс. гривен.

В Харьковской области после назначения нового прокурора Александра Фильчакова проводится активная работа по выявлению коррумпированных чиновников, благодаря чему, за последнюю неделю удалось обнаружить несколько коррупционных схем.

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