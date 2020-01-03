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пятница, 03 января 2020 20:46

Назначили нового прокурора Тернопольской обл.

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Назначили нового прокурора Тернопольской обл.
Прокурором стал Петр Бойко. Фото: ОГП

Новым прокурором в Тернопольской обл. стал Петр Бойко.

"Петр Бойко поблагодарил за доверие и заверил, что направит все усилия на обеспечение правопорядка и законности в области, а также вместе с коллективом приложит максимум усилий для обеспечения эффективной работы прокуратуры", - сообщили в пресс служба Офиса генерального прокурора.

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Петр Бойко родился в Чернигове. В органах прокуратуры он начал работать с 2010 года. Занимал руководящие должности в органах прокуратуры Севастополя и Военной прокуратуры Западного региона. До назначения на должность прокурора Тернопольской области он работал военным прокурором Черновицкого гарнизона Западного региона Украины.

По итогам собеседований в Офисе генерального прокурора на должностях останутся прокуроры, которые расследовали массовые расстрелы на Майдане.

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