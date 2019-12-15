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воскресенье, 15 декабря 2019 14:53

Назначили нового главу комитета Шевченковской премии

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Назначили нового главу комитета Шевченковской премии
Юрий Макаров является членом комитета с декабря 2016 года. Фото: www.umoloda.kiev.ua

Председателем комитета по Национальной премии Украины им. Т. Шевченко стал главный редактор телевидения Общественного вещателя Юрий Макаров.

Об этом председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания написал в Facebook.

Недавно состоялось первое совещание вероятных будущих членов комитета. Имена новый председатель не называет, пока не будет официального документа.

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К ноябрю председателем комитета был Юрий Щербак. Он подал в отставку в связи с окончанием трехлетней каденции, определенной указом пятого президента Петра Порошенка.

Юрий Макаров в 2008-2010 годах был ведущим программы "Культурный фронт" на Первом национальном канале. С 2015 - соведущий ток-шоу "Война и мир" вместе с Евгением Степаненко на канале "UA: Первый", впоследствии был директором творческого объединения документальных фильмов НТКУ. Потом - членом правления НСТУ, а после изменения структуры стал главным редактором телевидения Общественного вещателя, сейчас снимает документальный сериал о Донбассе.

В сети появилось видео с участием известных украинцев. Оно посвящено Дню достоинства и свободы.

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Дата
15
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