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четверг, 24 декабря 2020 23:46

Наталья Яременко производит рождественские украшения из экоматериалов
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Наталья Яременко с детства занимается рукоделием
Фото: Facebook
Наталья Яременко с детства занимается рукоделием
Наталья Яременко с детства занимается рукоделием
Наталья Яременко с детства занимается рукоделием
Наталья Яременко с детства занимается рукоделием

Мастер Наталья Яременко из райцентра Гайсин Винницкой области производит новогодние украшения из природных материалов. Плетет рождественские веночки из веточек ели и сосны, лозы или соломы, украшает их шишками, палочками корицы и лентами. Кроме того, делает шарики на елку, которые обтягивает тканью, вышивает на них ангелов, новогодних персонажей, снегирей, именные надписи. Также накануне Рождества пользуются спросом подсвечники, букеты из конфет и мандаринов, декоративные домики. Заказы на изделия получает через страницу в Фейсбуке.

"Интересно то, что шарики с вышивкой продавать не собиралась. Хотелось сделать для себя. Но появилось так много заказов, что, наверное, себе вышить не успею ", - рассказала мастерица корреспонденту Gazeta.ua.

Заниматься рукоделием Наталья начала в детстве. Из-за травмы, которая произошла при рождении, была на индивидуальном обучении и часто оставалась дома одна.

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"Чтобы не скучать, решила что-то делать руками. Мама научила технике объемной вышивки. Затем в журнале по рукоделию увидела публикацию о поделках из соленого теста. Попробовала и сама их делать. А потом начала создавать украшения из бисера. Еще с детских лет осваивала различные техники и расширяла диапазон своего творчества".

В средних и старших классах Наталья неоднократно побеждала в выставках и конкурсах декоративно-прикладного искусства.

Кроме изделий новогодней тематики, женщина производит герданы в этностиле и аксессуары для волос. Ее дочери 10-летняя София и 7-летняя Екатерина помогают маме и уже имеют собственные работы.

Сейчас очень популярны интерьеры в скандинавском стиле. Чтобы их соблюсти, стоит и новогодние украшения выбрать подходящие. Они должны быть сдержанных цветов и натуральные. Следует избегать искусственных и кислотных цветов.

Автор: Ирина МАМРЫГА
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