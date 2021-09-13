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понедельник, 13 сентября 2021 14:35

Настойки, вакцинация или правильное питание: что украинцы выбирают против Covid-19 - опрос

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Настойки, вакцинация или правильное питание: что украинцы выбирают против Covid-19 - опрос
22% украинцев считают, что от Covid-19 могут спасти витамины и настойки. Фото: pixabay.com

54% опрошенных украинцев считают, что лучше всего против коронавируса работает мытье рук после улицы.

23% украинцев считают вакцинацию эффективным средством защиты от Covid-19. Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

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Также опрошенные считают, что соблюдение дистанции (42%), внимательное отношение к самочувствию и здоровье близких (39%), правильное ношение маски (36%) являются действенными способами защиты от Covid-19.

22% украинцев считают, что от Covid-19 могут спасти витамины и настойки. 19% полагают, что лучшая защита от болезни - правильное питание. 11% считают, что угроза Covid-19 в обществе преувеличена. А 6,9% вообще не верят в эффективность ни одного из противоэпидемических мероприятий.

48,5% респондентов заявили, что изменения в их жизни связаны с пандемией, ассоциируются с ношением защитной маски в общественных местах.

28% отметили, что с начала пандемии стали меньше посещать места досуга, а 23% - меньше встречаться с близкими и друзьями, избегать контактов с людьми и пытаться держать дистанцию.

18% украинцев вообще не почувствовали изменений в своей жизни, связанных с коронавирусом.

Исследование проводили 14-24 августа 2021 года. Всего опросили 2001 респондента по всей Украине (за исключением оккупированных территорий). Выборка репрезентативна по показателям: пол, возраст, тип поселения и область проживания. Погрешность выборки не превышает 2,2%.

За последние сутки в Украине выявили 1205 новых больных коронавирусом. Из них детей - 149, медработников - 23.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (166), Тернопольской (148), Черновицкой (120), Житомирской (88) и Львовской (86) областях.

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