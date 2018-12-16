Насиров рассказал, в чем его обвиняют

Насиров подозревается в подписании экономически необоснованного решения. Фото: Сomments

Глава Государственной фискальной службы Роман Насиров подозревается в подписании экономически необоснованного решения. Об этом он заявил в эфире телеканала ZIK.

Он подчеркнул, что речь не идет о коррупции либо взяточничестве.

"Меня не обвиняют в коррупции. Никто не говорит, что я брал какие-то взятки. Никто не обвиняет меня в получении незаконного состояния. Все, что мне пытаются инкриминировать, то, что сейчас написано в обвинительном акте, что якобы я подписал экономически необоснованное решение", – рассказал глава ГФС.

При этом Насиров акцентирует внимание на том, что в его деле нет как такового состава преступления.

"Что это значит? Это означает, что в этом деле нет ни состава преступления, ни самого преступления. Любой юрист, судья, адвокат или прокурор это вам объяснит. Поэтому еще раз заявляю, это сочиненное дело, в котором ничего нет, что можно привязать к Уголовному кодексу", – добавил он.

Напомним, 11 декабря Окружной административный суд Киева признал незаконным увольнение Романа Насирова с должности главы ГФС.