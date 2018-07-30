Насиров рассказал о шантаже со стороны Сытника и требование сдать Порошенка

Роман Насиров рассказал, как его шантажировали. Фото: 112

Экс-глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров заявил, что директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник шантажировал его и требовал дать показания против президента Украины Петра Порошенко и премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

"НАБУ (руководство) прямым текстом шантажировало. Прямым текстом: или ты сделаешь то, что мы просим, или получишь подозрение. Просили дать показания на президента (Петра Порошенко, - ред.) и его окружение", - заявил экс-глава ГФС в эфире передачи "Гордон" на "112 Украина".

На вопрос о том, кто конкретно просил дать показания против руководства страны, Роман Насиров ответил:

"Артем Сытник (глава НАБУ, - ред.). Они говорят: нам нужна информация, мы знаем, что она у тебя есть, знаем, что ты ее можешь дать. Сначала это было по-хорошему, потом это было уже по -плохому. У нас этот диалог продолжался месяца 2 или 3", - добавил Насиров.

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Также экс-глава ГФС заявил, что руководство НАБУ просило дать его показания также на премьер-министра (Владимира Гройсмана, - ред.) и его окружение, депутаты, губернаторы.

"В процессе "торгов" они говорили: ну хоть на губернаторов (дать показания, - ред.)", - добавил Насиров.

Напомним, в январе Минфин подал в Кабмин представление об увольнении Насирова. 10 ноября Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) передала в суд обвинительный акт в отношении Насирова. По версии следствия, Насиров в период с мая 2015 года по март 2016 года принял ряд незаконных решений о рассрочке сумм платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, задействованных в так называемой газовой схеме Онищенко, на общую сумму 2,019 млрд грн.