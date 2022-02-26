 
Ексклюзивы
1/5
России некого выводить в бой – Жданов
России некого выводить в бой – Жданов
1 Просмотров: 12582
У Путина было три цели в Украине. Он все проиграл – военный эксперт
У Путина было три цели в Украине. Он все проиграл – военный эксперт
Просмотров: 48081
Почему до сих пор Россию не отключили от SWIFT и какие последствия будут
Почему до сих пор Россию не отключили от SWIFT и какие последствия будут
Просмотров: 6957
Россия не сможет торговать газом и нефтью без системы SWIFT – Кущ
Россия не сможет торговать газом и нефтью без системы SWIFT – Кущ
Просмотров: 3789
"Сейчас страна работает по-другому": кто из знаменитостей пошел в терроборону
"Сейчас страна работает по-другому": кто из знаменитостей пошел в терроборону
Просмотров: 5382
"Госпитальеры" собирают на необходимое оборудование, а пластуны ищут медикаменты: как помочь украинской армии
"Госпитальеры" собирают на необходимое оборудование, а пластуны ищут медикаменты: как помочь украинской армии
Просмотров: 720
"Господи, благослови ВСУ": художники и писатели поддерживают украинских воинов
"Господи, благослови ВСУ": художники и писатели поддерживают украинских воинов
Просмотров: 1017
Путин проиграл еще одно сражение. Мы никогда не сдадимся
Путин проиграл еще одно сражение. Мы никогда не сдадимся
Просмотров: 4644
"Украинские дипломаты должны бороться наравне с военными", - Безсмертный
"Украинские дипломаты должны бороться наравне с военными", - Безсмертный
Просмотров: 819
Россия начала "неспровоцированное и неоправданное нападение" на украинский народ – что пишет о нас мировая пресса
Россия начала "неспровоцированное и неоправданное нападение" на украинский народ – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 3735
Фото
Все фото
15
1
8
7
1
&quot;Нашу Украину не победить&quot;: украинцы создают &quot;убийственные&quot; мемы об оккупантах
"Нашу Украину не победить": украинцы создают "убийственные" мемы об оккупантах
&quot;Будьте вы прокляты. Твари!!!&quot; - глава Госпогранслужбы написал письмо в Беларусь
"Будьте вы прокляты. Твари!!!" - глава Госпогранслужбы написал письмо в Беларусь
Погибшие, раненые гражданские и уничтоженная школа – Мариуполь обстреливает артиллерию оккупантов
Погибшие, раненые гражданские и уничтоженная школа – Мариуполь обстреливает артиллерию оккупантов
Около пункта пропуска задержали двух российских диверсантов
Около пункта пропуска задержали двух российских диверсантов
&quot;Уничтожьте экономику России&quot; - Кулеба эмоционально обратился к миру
"Уничтожьте экономику России" - Кулеба эмоционально обратился к миру
Видео
Все видео
"Хотел зайти на улицы Киева": СБУ показало допрос пленного оккупанта
"Хотел зайти на улицы Киева": СБУ показало допрос пленного оккупанта
Требуют уйти в отставку: хакеры Anonymous объявили войну Путину
Требуют уйти в отставку: хакеры Anonymous объявили войну Путину
"Мама, папа, я не хотел сюда ехать, меня заставили" – задержали двух российских оккупантов
"Мама, папа, я не хотел сюда ехать, меня заставили" – задержали двух российских оккупантов
Флот Путина объявил о "контртеррористической операции" в украинских водах
Флот Путина объявил о "контртеррористической операции" в украинских водах
Тероборона задержала российских диверсантов: видео
Тероборона задержала российских диверсантов: видео
Интервью
1/5
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
1 Просмотров: 13815
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
Просмотров: 6984
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
Просмотров: 4329
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
Просмотров: 837
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
1 Просмотров: 2781
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
25 февраля 2022
Просмотров: 1377
Покажіть мій окоп
Ми не нариємо собі у дніпровських кручах під Запоріжжям мобільного американського комплексу THAAD, здатного захистити військові бази і стратегічні ...
суббота, 26 февраля 2022 21:24

"Нашу Украину не победить": украинцы создают "убийственные" мемы об оккупантах
15

  Комментировать

В Украине третий день идет полномасштабная война с Россией. Пока наши военные защищают территории, гражданские украинцы активно поднимают боевой дух в соцесетях - постят забавные картинки, фото и сообщения об оккупантах и ​​президенте страны-агрессоре Владимире Путине.

Gazeta.ua собрала самые яркие посты из соцсетей.

Пользователи соцсетей шутят над российскими оккупантами.
Фото: Соцсети
Пользователи соцсетей шутят над российскими оккупантами.
Пользователи соцсетей шутят над российскими оккупантами.
Пользователи соцсетей шутят над российскими оккупантами.
Пользователи соцсетей шутят над российскими оккупантами.

Укравтодор создал новый "путевод" специально для россиян, чтобы те "лучше ориентировались". На знаке во все стороны указали дорогу "На х*й". Вместе с тем Укравтодор призвал граждан демонтировать настоящие указатели, чтобы оккупанты не могли найти нужное направление. А "Укрзалізниця" запустила поезд с подписью "Путин ху*ло".

Советник главы МВД Антон Геращенко предложил владельцам различных щитов поучаствовать в психологической войне против России.

"Расскажу вам, что такое психологическая война! Обращаюсь ко всем владельцам наружной рекламы Украины! Сделайте наш вклад в общую победу над врагом! Каждый самостоятельно и за свой счет размещает на своем носителе рекламы лозунги типа "Россия, иди на х*й", или мягче типа - "Оккупанты - прочь из Украины", написал он.

25 февраля российские оккупанты предложили украинским защитникам Змеиного острова сдаться в плен. Один из военных ответил "Русский корабель, иди на х*й". Тогда в результате атаки погибли 13 украинских военнослужащих. Сейчас эта фраза стала широкоупотребительной, картинку с ней пользователи соцсетей ставят на заставку. Эта же фраза появилась на электронном щите над Бориспольском шоссе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинские пограничники с острова Змеиный могут быть живы

25 февраля на юге Украины мужчина самостоятельно останавливал колонну российской бронетехники, которая продвигалась в глубь страны. На столичной Оболони два парня, которых киевляне назвали "пацанами из района", сами остановили БТР. Об этих случаях журналист Игорь Мосийчук написал в Facebook. Вместе с тем привел аргументы, почему россиянам нас никогда не победить, потому что "гопники" отжали у россиян БТР голыми руками, бросив в них асфальт. Мужик останавливал танки, выйдя на дорогу. Какая-то женщина говорила "кладите себе семечки в карманы, чтобы когда вы сдохнете, прорастали подсолнухи".

Журналист Эльдар Сарахман опубликовал пост в Facebook об абсурдности теории московской пропаганды "защищать русскоговорящих":

"Представляете шок этих всех свинособак, когда их всех ловят такие же русскоязычные харьковчане или сумчане и *бут их же языком.

"Не уважаемый московит, добро пожаловать в ад", а полугопницкой "Ты чего бляд* приперся на нашу землю". Представляете, как у них искрит в голове? Все эти Ростовы, Саратовы, Красноярски, приехавшие на "учение кошмарить хохлов".

Отечественные звезды активно призывают украинцев сохранять спокойствие, не паниковать, записываться в ряды терробороны и оперативно предоставлять Службе безопасности Украины информацию о сепаратистских призывах и мародерстве.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Нашу Украину не победить": украинцы создают "убийственные" мемы об оккупантах». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Россия будет бомбить Киев с трех ночи - разведка США
Россия будет бомбить Киев с трех ночи - разведка США Просмотров: 83202
В Турции ответили Украине о закрытии пролива Босфор и Дарданеллы россиянам
В Турции ответили Украине о закрытии пролива Босфор и Дарданеллы россиянам 4 Просмотров: 59650
Истребители Китая вошли в воздушное пространство Тайваня - СМИ
Истребители Китая вошли в воздушное пространство Тайваня - СМИ Просмотров: 52780
Зеленский и Путин подробно обсудят мир и прекращение огня – ОП
Зеленский и Путин подробно обсудят мир и прекращение огня – ОП 1 Просмотров: 48997
У Путина было три цели в Украине. Он все проиграл – военный эксперт
У Путина было три цели в Украине. Он все проиграл – военный эксперт
 Просмотров: 48081
Общество
В каждый город въехали "спящие группы" кафиров. Как их выявить
В каждый город въехали "спящие группы" кафиров. Как их выявить Просмотров: 4186
"Укрзалізниця" отправляет поезда во время комендантского часа
"Укрзалізниця" отправляет поезда во время комендантского часа Просмотров: 504
Вероломное убийство: Офис генпрокурора открыл еще одно дело на российских оккупантов
Вероломное убийство: Офис генпрокурора открыл еще одно дело на российских оккупантов Просмотров: 5313
Блокируйте дороги, валите деревья, растягивайте сетки из ворот - правоохранители просят помочь побороть оккупантов
Блокируйте дороги, валите деревья, растягивайте сетки из ворот - правоохранители просят помочь побороть оккупантов Просмотров: 2628
Ситуация в Чернигове очень сложная — СМИ
Ситуация в Чернигове очень сложная — СМИ Просмотров: 6103
Больше всего комментируют
11
"Неонацисты, бендеровцы" – у Путина истерика после трупов российских оккупантов
6
Путин заявил о готовности к переговорам с Украиной в Беларуси
4
В Турции ответили Украине о закрытии пролива Босфор и Дарданеллы россиянам
3
Путин не победит в этой войне – канцлер ФРГ Шольц
3
Лавров назвал военные преступления России против Украины "освобождением от гнета"
Голосов: 58910
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть