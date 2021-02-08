Нашли способ уменьшить боль после операции

Боль пациентов после операции уменьшился на 25%. Фото: pixabay.com

Если человеку включить успокаивающую музыку во время операции, то боль после прихода в сознание будет менее ощутимой.

Также можно дать послушать пациенту приятные слова. Например, "теперь вы в безопасности и под хорошим присмотром".

Благодаря этому можно ускорить процесс выздоровления, рассказывают о результатах нового исследования в The BMJ, передает Daily Mail.

Ученые обнаружили, что пациенты, которым воспроизводили в наушниках во время действия наркоза спокойную музыку, после выхода из анестезии чувствовали на 25% меньше боли.

Кроме этого, они на 17% реже нуждались в опиоидных болеутоляющих, таких как морфин, в течение первых 24 ч. после операции. Эти лекарства могут вызывать зависимость у человека.

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"Морфиноподобный препараты обычно используются для лечения острой боли после операции, но они могут иметь серьезные побочные эффекты, в том числе затрудненное дыхание, запор и зуд, и если пациенту не уделять должного внимания после операции, он может стать зависимым от этих препаратов", - рассказал профессор Уильям Харроп-Гриффитс, консультант-анестезиолог в Imperial College Healthcare NHS Trust в Лондоне.

Теория заключается в том, что если во время операции выделяются эндорфины, мы готовы к послеоперационной боли, поэтому чувствуем ее меньше. Ободряющие слова, известные как "позитивные утверждения", могут иметь аналогичный эффект.

Как известно, музыка вызывает в организме положительные чувства и эмоции. Хотя мы и не в сознании во время общей анестезии, поскольку центр сознания в мозге, известный как ретикулярная активирующая система, отключен, пути к мозгу продолжают работать. Поэтому тело все еще может слышать и обрабатывать информацию.