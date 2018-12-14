Наши соседи заинтересованы в том, чтобы украинцы учились заграницей - Никитин

Владимир Никитин: Мы не имели возможности сформировать элиту. Фото: Тарас ПОДОЛЯН

Украине нужно менять систему образования.

Говорит в интервью журналу "Країна" основатель интеллектуального клуба "Foundation fop future" Владимир Никитин.

"У нас это слово употребляют в очень узком смысле. Образованием называем подготовку человека к жизни в обществе. Получил образование - стал архитектором. Но это - лишь часть образования. Реально оно объединяет четыре направления.

Первый - воспитание. То есть вхождение в определенную культуру. Имеет этнические и национальные признаки. Когда-то на Севере с хозяевами ел из одной тарелки. Потом случайно услышал их разговор. Говорили, что я хороший парень, но очень не воспитанный. Я не был знаком с их культурой. Там нельзя было брать мясо, его нужно разделить и есть по очереди. Воспитание готовит человека к определенному месту в обществе.

Второе направление - вхождение в идеальные миры. Например, через математику, грамматику.

Третье, самое важное - работа с собой, создание себя. У нас этот аспект сведен к психологизму. А на самом деле это - большой труд, который не прекращается всю жизнь. Ведь наша картина мира постоянно меняется. И надо уметь в ней прочертить собственный путь. Люди редко осознают свое предназначение в мире. А если вы его не поняли, то зачем жили", - считает Владимир Никитин.

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Новое образование поможет Украине двигаться вперед, объясняет он.

"Создание среды такого образования даст нам возможность стать страной, которая осознает себя и движется своим путем. Будут люди, которые смогут это делать. Сейчас их нет. В Украине фактически отсутствует элита. Это - люди, которые отвечают за будущее страны.

Так сложилось исторически. Мы не имели возможности сформировать элиту. Также это следствие того, как мы себя воспринимаем. Потеряли позиции в науке, ведь можно позаимствовать у США или поехать учиться в Японию. Мы сильно снизили планку требований к себе.

Кроме того, никто из соседей не заинтересован в том, чтобы мы имели элиту. Хотят, чтобы наши дети учились за границей и становились посланцами той культуры и идеологии", - добавляет эксперт.

Полное интервью с Владимиром Никитиным читайте в журнале "Страна" от 13 декабря.