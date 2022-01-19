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среда, 19 января 2022 22:45

Наша полиция – узаконенный криминалитет – писатель

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Автор: Олег Пальчик
  Мартин Якуб
Мартин Якуб

Наша полиция в основной своей массе – это просто узаконенный криминалитет. Это бандиты, которые обладают властью и чувствуют безнаказанность из-за этой власти. Рычагов влияния на них нет. Так считает писатель Мартын Якуб. В своих произведениях он описывает систему правоохранительных органов Украины. Мартин Якуб рассказал Gazeta.ua, как, по его мнению, изменилась полиция после реформы.

"У меня есть консультант, полковник полиции, проверяющий на правдоподобие то, о чем я пишу. Я многое угадываю. В моих романах отслеживается определенная кривая развития наших правоохранительных органов. В "Мертвых моделях" еще встречаются идейные патрульные копы, которые останавливают машины и говорят, что "наше задание - не наказывать, а предотвращать преступления". Во втором же романе, когда детективу крайне нужна помощь, полицейские просто в карты играют. А в третьем романе, когда происходит убийство темнокожей девушки, полиция делает все, чтобы скрыть преступление .

Автор: Олег Пальчик
  У нашем обществе есть большой спрос на справедливость, но мы до сих пор не знаем, как ее достичь - говорит Мартин Якуб
У нашем обществе есть большой спрос на справедливость, но мы до сих пор не знаем, как ее достичь - говорит Мартин Якуб

Наша полиция в основной своей массе – это просто узаконенный криминалитет. Это бандиты, которые обладают властью и чувствуют безнаказанность из-за этой власти. Рычагов влияния, если полиции противостоит обычная семья или небольшая группа людей, нет. Что-то может менять только большое количество людей. Когда-то еще в 2012 году были первые попытки Януковича ввести русский как второй официальный. Был митинг на Европейской площади. Стояла граница полиции, и я пообщался с одним из командиров "космонавтов". Он достаточно искренний был. Говорит: "Вас сейчас здесь 500 человек. Это для нас просто фигня. Мы за две минуты вас всех разбросаем. Если вас будет здесь десять тысяч, мы будем вынуждены напрячься, но все равно это для нас не проблема. Если вас будет сто тысяч, это уже будут уличные бои. А если вас будет миллион, мы будем стоять вместе с вами", – поделился писатель.

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У нас есть большой спрос на справедливость, но мы до сих пор не знаем, как ее достичь - говорит Мартин Якуб.

"На определенном этапе развития общества был заключен условный договор: люди отдали часть своих прав для безопасности. Когда этот общественный договор нарушается, общество возвращается назад – к войне всех против всех. И к принципу Ветхого Завета: глаз за глаз, зуб за зуб" .

Интервью с Мартином Якубом читайте в журнале Країна.

Национальная полиция Украины получила от французской компании Airbus Helicopters два новых вертолета Н-145 в версии D3.

Автор: Валерия Радзиевская
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