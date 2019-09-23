"Наша недоразвитость нас защитит", - эксперт о рисках мирового экономического кризиса

Андрей Новак: Мы - слишком малый игрок, за счет этого легче сможем пережить прогнозируемый кризис. Фото: Сергей Старостенко

Характер будущего экономического кризиса торговый, а не финансовый.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит экономист Андрей Новак.

"Он более локализован в отдельных регионах, не имеет общемирового проявления. Европейский регион и Китай - крупные производители товаров и услуг. Ими пользуется весь мир. На фоне кризиса они могут подорожать", - считает эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рассказали, как мировой экономический кризис ударит по Украине

По его словам, наше государство слабо имплементировано в мировую экономику.

"Поэтому существенных последствий для Украины не будет. С этой точки зрения наша недоразвитость нас защитит. Мы - слишком малый игрок, за счет этого легче сможем пережить прогнозируемый кризис", - добавляет экономист.

Полное интервью с Андреем Новаком читайте в журнале "Країна" от 26 сентября.