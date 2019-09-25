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суббота, 28 сентября 2019 06:10

"Наша базовая цель - Китай в центре Европы" - экономист

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&quot;Наша базовая цель - Китай в центре Европы&quot; - экономист
Андрей Новак: Мы не можем работать на две-три отрасли. Такая система подходит для карликовых государств Фото: Сергей Старостенко

Украина должна стать производственным центром для ЕС.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит экономист Андрей Новак.

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"Мы стартовали при лучших условиях, чем другие постсоветские страны. Поляки ездили к нам скупаться. Сейчас государства Восточной Европы тоже обладают значительно меньшими ресурсами, чем мы. Но есть принципиальное различие в уровне жизни. В них работают функции экономики. Важна скорость взаимодействия между ними. Функции украинской экономики плохо взаимодействуют между собой. Это зависит от законов рынка. Государство должно направлять его разумной регуляторной политикой. Чтобы исправить ситуацию, нужно время и системные изменения. Можно принять десятки законов и постановлений, но главное - обеспечить механизм воплощения. Надо полноценно развивать экономику. Мы не можем работать на две-три отрасли. Такая система подходит для карликовых государств. Украина имеет самую большую территорию в Европе. Наша базовая цель - Китай в центре Европы. Дожны производить все. 28 лет назад в УССР делала всю продукцию мира - от иголки до космических кораблей", - говорит экономист.

Полное интервью с Андреем Новаком читайте в журнале "Країна" от 26 сентября.

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Дата
28
сентября

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