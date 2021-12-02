Население сокращается: сколько украинцев будет до конца XXI ст.

Путей остановки процесса сокращения населения ученые не видят. Фото: pixabay.com

К концу века население Украины сократится до 22 млн.

Этот процесс присущ большинству стран Европы, которые решают проблему за счет мигрантов, говорится в прогнозе ученых Национальной академии наук от 2 декабря.

"К концу XXI века население Украины сократится. И мы пока не видим путей остановки этого процесса. Украина будет интересовать мигрантов из азиатских стран, Кавказа и бывших советских республик. За счет этого, возможно, удастся стабилизировать численность населения. Пока нет предпосылок, чтобы сделать это за счет природного фактора", - считают ученые.

За январь-август 2021 года население Украины сократилось на 245,9 тыс. людей. Население страны по состоянию на 1 сентября составляло более 41,3 млн.

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Число умерших в Украине в сентябре 2021-го составило 48,425 тыс., что на 0,1% больше, чем в сентябре 2020 года. Всего с начала 2021-го в Украине умерли 487,855 тыс. человек, что на 14,3% больше, чем в 2020 году. Перепись населения Украины состоится в феврале 2023 года. В 2020-м пробную перепись населения провел тогдашний министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет. Использовал преимущественно данные Пенсионного фонда и мобильных операторов. Определил, что в Украине проживает 37,289 млн человек. Полноценную перепись в последний раз проводили в 2001 году. Показала, что в государстве 48,457 млн граждан.