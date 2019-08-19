NASA показало фото галактик, которые рвут друг друга

NASA показали фото двух галактик, которые крушат и поглощают друг друга.

Снимок сделал телескоп Hubble, пишет apostrophe.

Автор: NASA NASA показали фото как одна галактика разрывает другую

На нем видно, как галактики NGC 4038 и NGC 4039 столкнулись.

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При столкновении состоялось взаимное привлечение галактик и изменение их формы. Ученые считают, что этот процес начался еще несколько сотен миллионов лет назад.

Галактики объединятся и создадут миллиарды новых звезд.

Космическая станция NASA обнародовала зрелищные фото нашей планеты из космоса в Instagram.