NASA открыло три новых экзопланеты

Открыты новые экзопланеты. Фото: Сегодня

Телескоп TESS нашел три до сих пор неизвестные экзопланеты, вращающиеся вокруг своей звезды. Эта звезда расположена на расстоянии 73 световых лет от Земли.

Одна из планет немного больше Земли. Две другие относятся к классу, который не встречается в Солнечной системе, говорится на сайте космического агентства.

Их звезда под названием UCAC4 191-004642 на 40% меньше Солнца, а температура ее поверхности примерно на треть ниже. Она расположена в созвездии Живописца.

Как предполагают ученые, ближайшая к звезде планета TOI 270 b каменистая и на 25% больше Земли. Она осуществляет оборот вокруг светила за 3,5 земных дня. По мнению исследователей, масса TOI 270 b примерно в 1,9 раза больше массы нашей планеты.

Другие две экзопланеты TOI 270 c и TOI 270 d больше Земли в 2,4 и 2,1 раза соответственно. Они осуществляют оборот вокруг звезды за 5,7 и 11,4 земных дня.

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Экзопланета - это планета находящаяся вне Солнечной системы, вращающаяся вокруг другой звезды или дрейфующая в космическом пространстве (то есть не относится к планетарной системе). Сейчас точно установлено существование 1900 экзопланет в 1202 планетных системах, в 480 из которых больше одной планеты.