NASA открыло три новых экзопланеты

 
Ексклюзивы
1/5
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 477
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 1701
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 1971
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
3 Просмотров: 2736
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 666
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 999
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 6102
В ДБР заинтересовались Кличко
В ДБР заинтересовались Кличко
1 Просмотров: 5761
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
Просмотров: 1215
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Просмотров: 3645
Фото
Все фото
13
7
7
7
8
Доброволец &quot;Азова&quot; открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Доброволец "Азова" открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Ждали Зеленского: черкасщане устроили митинг под ОГА
Ждали Зеленского: черкасщане устроили митинг под ОГА
Рассказали о бренде уличной одежды, что меняет стереотипы о людях с Донбасса
Рассказали о бренде уличной одежды, что меняет стереотипы о людях с Донбасса
Опухла шея, потеряла сознание - у полтавчанки диагностировали лимфому
Опухла шея, потеряла сознание - у полтавчанки диагностировали лимфому
Работаем без выходных и праздников - под Киевом организовали бесплатные обеды для стариков
Работаем без выходных и праздников - под Киевом организовали бесплатные обеды для стариков
Видео
Все видео
Столичные патрульные гонялись за пони
Столичные патрульные гонялись за пони
Главу полиции в Днепропетровской области Глуховерю освободили от должности
Главу полиции в Днепропетровской области Глуховерю освободили от должности
Полиция задержала 12 футбольных фанатов перед матчем за Суперкубок Украины
Полиция задержала 12 футбольных фанатов перед матчем за Суперкубок Украины
Епифаний провел торжественную литургию в Софийском соборе
Епифаний провел торжественную литургию в Софийском соборе
Зеленский обратился к Авакову из-за скандала с полицейскими и КОРДом
Зеленский обратился к Авакову из-за скандала с полицейскими и КОРДом
Интервью
1/5
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 477
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 6102
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1017
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
4 Просмотров: 2718
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1233
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
29 июля 2019
1 Просмотров: 1809
Лімбурзький сир
— Батьку, я у провінції Лімбург, — каже донька-десятикласниця телефоном. Що тобі привезти? Не сумніваюся ні секунди. ...
четверг, 01 августа 2019 03:25

NASA открыло три новых экзопланеты

  Комментировать
NASA открыло три новых экзопланеты
Открыты новые экзопланеты. Фото: Сегодня

Телескоп TESS нашел три до сих пор неизвестные экзопланеты, вращающиеся вокруг своей звезды. Эта звезда расположена на расстоянии 73 световых лет от Земли.

Одна из планет немного больше Земли. Две другие относятся к классу, который не встречается в Солнечной системе, говорится на сайте космического агентства.

Их звезда под названием UCAC4 191-004642 на 40% меньше Солнца, а температура ее поверхности примерно на треть ниже. Она расположена в созвездии Живописца.

Как предполагают ученые, ближайшая к звезде планета TOI 270 b каменистая и на 25% больше Земли. Она осуществляет оборот вокруг светила за 3,5 земных дня. По мнению исследователей, масса TOI 270 b примерно в 1,9 раза больше массы нашей планеты.

Другие две экзопланеты TOI 270 c и TOI 270 d больше Земли в 2,4 и 2,1 раза соответственно. Они осуществляют оборот вокруг звезды за 5,7 и 11,4 земных дня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: NASA опубликовало фантастическое фото космоса

Экзопланета - это планета находящаяся вне Солнечной системы, вращающаяся вокруг другой звезды или дрейфующая в космическом пространстве (то есть не относится к планетарной системе). Сейчас точно установлено существование 1900 экзопланет в 1202 планетных системах, в 480 из которых больше одной планеты.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «NASA открыло три новых экзопланеты». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Как Нью-Йорк встречал мигрантов в конце XIX в. - подборка фото
Как Нью-Йорк встречал мигрантов в конце XIX в. - подборка фото
24
 Просмотров: 65944
Ярош принял неожиданное решение относительно своей армии
Ярош принял неожиданное решение относительно своей армии 14 Просмотров: 53309
Отрезанными головами играли в футбол: шокирующие кадры бунта в тюрьме (18+)
Отрезанными головами играли в футбол: шокирующие кадры бунта в тюрьме (18+)
5
 Просмотров: 48385
Польское правительство издало распоряжение относительно украинского языка
Польское правительство издало распоряжение относительно украинского языка
 Просмотров: 29675
&quot;Что-то страшное приближается для плохих людей&quot; - в Офисе Зеленского состоялась тайная ночная встреча
"Что-то страшное приближается для плохих людей" - в Офисе Зеленского состоялась тайная ночная встреча 5 Просмотров: 25809
Общество
В Будапеште снова задержали украинского капитана теплохода, который врезался в экскурсионное судно
В Будапеште снова задержали украинского капитана теплохода, который врезался в экскурсионное судно Просмотров: 27
Украина заняла последнее город в рейтинге благоприятных для автомобилистов городов Европы
Украина заняла последнее город в рейтинге благоприятных для автомобилистов городов Европы Просмотров: 45
Кому не следует есть арбуза
Кому не следует есть арбуза Просмотров: 396
Полиция задержала псевдоминера супермакета
Полиция задержала псевдоминера супермакета Просмотров: 18
Металлурги объявили забастовку из-за невыплаты зарплаты
Металлурги объявили забастовку из-за невыплаты зарплаты Просмотров: 72
Больше всего комментируют
33
Порошенко о школе ЗЕдепутатов: Можно превратить их только на подручных Чечетова
14
Ярош принял неожиданное решение относительно своей армии
7
Вместо парада 24 августа будет Шествие достоинства
5
"Что-то страшное приближается для плохих людей" - в Офисе Зеленского состоялась тайная ночная встреча
4
Россия раздает недействительные паспорта
Голосов: 42616
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua