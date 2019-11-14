Нас услышали - активисты из-под НБУ встретились с председателем Совета Нацбанка Данилишиным

На второй день протестов, продолжающихся у Национального банка Украины, инициативная группа встретилась с председателем Совета Богданом Данилишиным. Было договорено о встрече, которая состоится 15 ноября между представителями общественных организаций, народных депутатов Украины и членов Совета НБУ. Об этом со сцены сообщил координатор ОО "Стоп коррупции" Роман Бочкала, передает "Стопкор".

"У нас была встреча с руководством Совета Национального банка и могу сказать - нас услышали. Наши требования были рассмотрены и руководитель, глава Совета Нацбанка Богдан Данилишин, во многом разделяет наше беспокойство. Мы узнали, что 15, 16, 17 года, когда НБУ "пилил" рефинансирование, когда банкам раздавали миллиарды гривен, а на второй день эти банки закрывались (или НБУ закрывал, а эти деньги переводились в офшоры) - в те годы Совет даже не был сформирован. Органа, на которого возложены функции контроля правления. То есть эту страну грабили 3 года. Сейчас Совет настроен решительно. Мы разработали конкретные механизмы - как действовать дальше, действовать вместе, чтобы получить ответы на все вопросы, чтобы если есть виновные в тех или иных действиях - привлекались к ответственности.

Речь шла о том, что правление НБУ будет отчитываться парламенту, но только раз в год. Такой отчет был, но он был Раде прошлого созыва. Этой власти, этому президенту НБУ еще не отчитался. Поэтому инициировать подобный отчет может соответствующий профильный комитет ВРУ. Сегодня здесь уже был депутат, представляющий этот комитет. Он обещал прийти завтра, и мы договорились, что он будет с коллегами из этого же комитета. Состоится встреча депутатов, представителей общественных организаций и членов Совета НБУ для того, чтобы наработать "дорожную карту" - как двигаться дальше, чтобы конструктивно ответить на все вопросы.

В отношении председателя правления Якова Смолия, то Совет Нацбанка не одобряет того, что он не одобряет, что вообще никто кроме охраны к нам не выходит. Данилишин пообещал поговорить с Смолием о том, чтобы завтра у нас состоялась встреча. Этот вопрос национального уровня и сегодня мы услышали нотку надежды", - подчеркнул Бочкала.

Напомним, в столице у Нацбанка уже второй день подряд продолжается масштабная акция протеста "Остановим коррупцию в НБУ". Ее инициатор - ОО "Стоп коррупции". Активисты требуют, чтобы руководителей Нацбанка в лице Якова Смолия и его заместителя Екатерину Рожкову привлекли к ответственности за якобы покрытие коррупционных схем.