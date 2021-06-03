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четверг, 03 июня 2021 13:16

Наружной рекламы станет меньше. Рада поддержала соответствующий закон

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Наружной рекламы станет меньше. Рада поддержала соответствующий закон
Верховная Рада приняла закон об упорядочении наружной рекламы. Фото: unsplash.com

Законопроект №5094 о совершенствовании законодательного регулирования в области наружной рекламы, который должен остановить неконтролируемую внешнюю рекламу, Верховная Рада приняла в первом чтении.

В четверг, 3 июня соответственное решение поддержали 334 депутата.

В объяснительной записке к документу речь идет о том, что за последние годы в сфере размещения внешней рекламы сложился целый комплекс проблем законодательного регулирования.

Обобщая, их можно свести к следующим:

• не определен порядок выдачи разрешений на размещение наружной рекламы - рассеяны требования по размещению наружной рекламы, нет единого согласованного и комплексного подхода;
• возникновение коррупции в сфере регулирования размещения наружной рекламы на местном уровне;
• хаотичный характер размещения средств наружной рекламы в пределах населенных пунктов, отсутствуют требования к техническим характеристикам и эстетическому виду рекламных конструкций;
• неразграниченность рекламных средств и порядка и требований к размещению вывесок;
• отсутствуют унифицированные процедуры предоставления админуслуг по выдаче разрешений на размещение наружной рекламы;
• отсутствует открытый доступ к информации и документам по вопросам размещения наружной рекламы;
• отсутствует государственное регулирование размещения наружной рекламы вне населенных пунктов вдоль автомобильных дорог общего пользования государственного значения.

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"Согласно официальным данным областных государственных администраций, в период с 2012 года по настоящее время в некоторых областях Украины было выдано в среднем 150 - 200 разрешений на размещение внешней рекламы вдоль автомобильных дорог Украины вне населенных пунктов, а некоторые области Украины вообще за восемь лет не выдали ни одного разрешения на соответствующее размещения внешней рекламы", - рассказали депутаты.

Согласно документу, принятие законопроекта обусловлено необходимостью урегулирования этих проблем и создание правовых и благоприятных условий для ведения деятельности в рекламе. Документ устанавливает четкие критерии и требования по идентификации рекламы: например, каждая реклама должна будет содержать QR-код, по которому можно будет проверить законность ее размещения. Также устанавливаются определенные запреты и ограничения на размещение рекламы на дорогах.

Также закон предусматривает разработку и внедрение дизайн-кода населенных пунктов, упорядочения фасадной рекламы и разработку схемы размещения внешней наземной рекламы. Кроме того, устанавливается четкий и прозрачный порядок демонтажа самовольно размещенных средств наружной рекламы.

В 2020 году в Киеве реализовали 130 кампаний социальной рекламы. Она была посвящена, в частности, теме Covid-19, сиротству, необходимости помогать людям пожилого возраста и бездомным животным.

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03
июня

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