Нарушил карантин: водитель маршрутки заплатит 17 тыс. грн штрафа

Водителя маршрутки в Черновицкой области оштрафовали на 17 тыс. грн за нарушение правил карантина. Фото: budport.com.ua

Водителя маршрутки в Черновицкой области оштрафовали на 17 тыс. грн за нарушение правил карантина.

Мужчина перевозил в салоне, кроме разрешенных 19 пассажиров на местах для сидения, еще 8 пассажиров, стоявших в салоне.

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Решение вынес Хотинский районный суд. Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

Сам водитель на судебное заседание не явился, а также не сообщил судью о причинах неявки. Нарушителя признали виновным и обязали выплатить штраф.

Районный суд Киева подтвердил, что на время карантина в Украине запрещено появляться в общественных местах без документов, удостоверяющих личность. Поэтому штрафы на улице за нарушение постановления Кабмина являются абсолютно законными.