Народный праздник Воздвижение: каких традиций придерживались наши предки

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27 сентября церковь чтит Воздвижения Честного Креста Господня. Он празднуется в память об обнаружении креста, на котором распяли Иисуса Христа.

В народе этот праздник называется Воздвижения или Сдвиг. Считается, что в этот день последняя птица улетает в теплые края.

На Воздвиженье приходит похолодание и начинается настоящая осень. Когда-то давно люди верили, что земля "на Воздвижения сдвигается", то есть закрывается, а осень начинает быстро к зиме двигаться:

"На Воздвижения земля движиться ближе к зиме", "В этот день сдвигается земля с лета на зиму". Хозяева пытались к Честного Креста собрать весь урожай на поле, в саду и огороде, выкопать картофель, посадить молодые деревья.

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На Воздвижения, по старым народным верованиям, нельзя начинать важных дел, иначе все задуманное пойдет прахом. И вообще не следует выполнять тяжелой работы, особенно связанной с деревом: рубить лес, пилить дрова, строгать доски. А лучше отстоять утреннюю службу, сходить на ярмарку и затем освятить святой водой все углы в доме, чтобы выгнать оттуда всю нечисть.

В ожидании холодной зимы ужи и гадюки прячутся в норы. А перед тем змеи устраивают себе праздник греются на солнце, гнездятся на пеньках. Поэтому старые люди предупреждают: на Честный Крест нельзя ходить в лес, потому что пресмыкающиеся еще не спят. Особенно предостерегали от этого детей. А то как пойдешь в лес по грибы и ягоды, то, мол, или змея укусит, или упадешь в змеиную яму и останешься там всю зиму. А в некоторых местностях вообще в этот день закрывали дверь на замок, потому что часто змеи, чувствуя тепло, заползали в дом.

В конце сентября птицы уже готовятся лететь в теплые края. Если Воздвижения кто видел высоко в небе птичий юг - обязательно загадывал желание.

27 сентября церковь отмечает Воздвижение Креста Господня. Вознесения Честного и Животворящего Креста Господня относится к числу двунадесятых церковных праздников. Второе название - "Крестовоздвижение".