Народный праздник 28 октября: какой нечистые опасались наши предки

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28 октября отмечали народный праздник Ефимия Осеннего.

Наши предки верили, что вместе с зимой активизируется нечистая сила. К примеру, мара может сесть за прядку и испортить работу. Если это произойдет, следовало озарить нечисть крестным знамением и помолиться Ефиму.

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Крестьяне помнили об этом и не останавливали свою работу: готовили пряжу, лен, убирали последние ульи в пчеловод. Мары-уроды, согласно поверьям, были душами умерших или похищенных нечистью детей. Они не выходят на улицу, поскольку боятся, что их унесет ветром. Мара может выглядеть старухой или женщиной маленького роста. Крестьяне считали, что если мару поймать и выстричь у нее на голове крест, то она снова станет человеком. Но даже в этом случае будет либо некрасивой, либо слабоумной.

Приметы 28 октября

Если вечером вокруг луны наблюдаются круги большого размера, а само небо остается чистым, то совсем скоро ударят морозы.

Если появились комары 28 октября – зима будет теплой

Видно облако над восходящим солнцем - примета, что в ближайшие дни будет ненастье.

Что запрещено делать 28 октября

Не стоит сегодня совершать дорогие покупки. Нельзя сердиться. Запрещается выходить из дома после заката.

28 октября православные чтят память святого Евфимия Солунского, жившего в 9 веке в Палестине. Святой был усерден в борьбе с духовными и телесными страстями. Поэтому получил от братьев по вере уважение, а от Господа – дар лечения болезней, а также предсказание будущего.