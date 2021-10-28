Народные традиции и предрассудки: во что верили наши предки

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29 октября в народе отмечают день Лонгина Сотника. Традиционно в этот день все умывались холодной водой.

Особенно старались умыть детей, считая, что это поможет зрению. Некоторые верующие для улучшения остроты зрения принуждали детей смотреть на воду несколько часов подряд.

В этот народный праздник выносили на улицу зимнюю одежду. Считалось, что свет обладает целебной силой и, пропитавшись теплом, одежда будет согревать и лечить тело всю зиму. На солнце выходили погреться пожилые и больные люди. Они верили, что полученное тепло и свет помогут им пережить зиму.

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Народные приметы на 29 октября

Перелетные птицы только сейчас собираются в теплые края - зима, скорее всего, будет теплой и без сильных морозов.

В пасмурный день на закате солнце ярко светит - будет продолжительное ненастье.

Ветер переменчивый 29 октября - зима будет с частыми оттепелями.

Если человек родился 29 октября, то талисманом является агат.

Мутный и бледный месяц 29 октября - будет мороз и снег.

Яркое звездное небо - погода, по приметам, будет хорошей. Тусклое небо предвещает снег и дождь.

Чего нельзя делать 29 октября

Избегайте большого скопления людей, и не покупайте ничего значимого, это не доставит вам радости.

29 октября православная церковь чествует мученика Лонгина Сотника. Он стоял на страже у Креста Господня и был свидетелем его страданий, смерти и Воскресения.