Народные традиции и предрассудки: во что верили наши предки

29 октября в народе отмечают день Лонгина Сотника. Традиционно в этот день все умывались холодной водой.
Особенно старались умыть детей, считая, что это поможет зрению. Некоторые верующие для улучшения остроты зрения принуждали детей смотреть на воду несколько часов подряд.
В этот народный праздник выносили на улицу зимнюю одежду. Считалось, что свет обладает целебной силой и, пропитавшись теплом, одежда будет согревать и лечить тело всю зиму. На солнце выходили погреться пожилые и больные люди. Они верили, что полученное тепло и свет помогут им пережить зиму.
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Народные приметы на 29 октября
Перелетные птицы только сейчас собираются в теплые края - зима, скорее всего, будет теплой и без сильных морозов.
В пасмурный день на закате солнце ярко светит - будет продолжительное ненастье.
Ветер переменчивый 29 октября - зима будет с частыми оттепелями.
Если человек родился 29 октября, то талисманом является агат.
Мутный и бледный месяц 29 октября - будет мороз и снег.
Яркое звездное небо - погода, по приметам, будет хорошей. Тусклое небо предвещает снег и дождь.
Чего нельзя делать 29 октября
Избегайте большого скопления людей, и не покупайте ничего значимого, это не доставит вам радости.
29 октября православная церковь чествует мученика Лонгина Сотника. Он стоял на страже у Креста Господня и был свидетелем его страданий, смерти и Воскресения.
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