Народные традиции и предрассудки: во что верили наши предки

 
Ексклюзивы
1/5
Валентин Колонтай воспроизвел средневековые книги для патриарха Варфоломея и Пэрис Хилтон
Валентин Колонтай воспроизвел средневековые книги для патриарха Варфоломея и Пэрис Хилтон
Просмотров: 612
"Баба сортировала детей в концлагерь": как живут родственники нацистов
"Баба сортировала детей в концлагерь": как живут родственники нацистов
Просмотров: 864
Львовяне наслаждаются красивой осенью - фото
Львовяне наслаждаются красивой осенью - фото
Просмотров: 1773
Едут экстрасенсы, туристы, киношники – как доживает дворец Муравьевых-Апостолов, где жили враги русского царя
Едут экстрасенсы, туристы, киношники – как доживает дворец Муравьевых-Апостолов, где жили враги русского царя
Просмотров: 2367
Украинцы держат "под подушкой" до $35 млрд
Украинцы держат "под подушкой" до $35 млрд
Просмотров: 558
В Припяти представили уникальный проект - фото и видео из зоны отчуждения
В Припяти представили уникальный проект - фото и видео из зоны отчуждения
Просмотров: 1251
"Сначала насиловал женщину, а затем приступал к работе". Пабло Пикассо не развелся, чтобы не делить имущество
"Сначала насиловал женщину, а затем приступал к работе". Пабло Пикассо не развелся, чтобы не делить имущество
Просмотров: 6615
"Все, что в магазине дешевле 120 гривен - шмурдяк": во Львове погуляли на фестивале сыра и вина - фото
"Все, что в магазине дешевле 120 гривен - шмурдяк": во Львове погуляли на фестивале сыра и вина - фото
1 Просмотров: 2655
"Часто спрашивают, можно ли убивать": истории четырех военных капелланов
"Часто спрашивают, можно ли убивать": истории четырех военных капелланов
1 Просмотров: 720
"Кремль перекрыл кислород": украинцы принесли "трупы" под посольство РФ - фото
"Кремль перекрыл кислород": украинцы принесли "трупы" под посольство РФ - фото
Просмотров: 2079
Фото
Все фото
6
6
25
3
5
29 октября день ангела празднуют мужские имена
29 октября день ангела празднуют мужские имена
Россия запустила кампанию против вакцинации для роста смертности в Украине - СНБО
Россия запустила кампанию против вакцинации для роста смертности в Украине - СНБО
Львовяне наслаждаются красивой осенью - фото
Львовяне наслаждаются красивой осенью - фото
В общественном транспорте дорожает стоимость проезда: когда и насколько
В общественном транспорте дорожает стоимость проезда: когда и насколько
Украинский язык впервые признали государственным
Украинский язык впервые признали государственным
Видео
Все видео
Повалий, которая аплодировала в Москве унижению украинцев, жалуется на "травлю"
Повалий, которая аплодировала в Москве унижению украинцев, жалуется на "травлю"
"Такого не было никогда": видео из реанимационного Covid-отделения киевской больницы
"Такого не было никогда": видео из реанимационного Covid-отделения киевской больницы
Из одесской Covid-больницы экстренно эвакуируют пациентов: закончился кислород
Из одесской Covid-больницы экстренно эвакуируют пациентов: закончился кислород
Во Львове с Марсового поля содрали советский символ
Во Львове с Марсового поля содрали советский символ
Рассказали об ужасах в больницах ОРДЛО
Рассказали об ужасах в больницах ОРДЛО
Интервью
1/5
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" – Павел Жебривский
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" – Павел Жебривский
Просмотров: 99
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
Просмотров: 882
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
1 Просмотров: 828
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
Просмотров: 774
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Просмотров: 2691
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
28 октября 2021
Просмотров: 135
Довгі вечори
Вечори довшають і холоднішають, і поміж них трапляються зовсім особливі, коли на дворі темно, в грубці потріскують дрова, твої дівчата щось собі тихо ...
пятница, 29 октября 2021 06:31

Народные традиции и предрассудки: во что верили наши предки

  Комментировать
Народные традиции и предрассудки: во что верили наши предки
Фото: pixabay.com

29 октября в народе отмечают день Лонгина Сотника. Традиционно в этот день все умывались холодной водой.

Особенно старались умыть детей, считая, что это поможет зрению. Некоторые верующие для улучшения остроты зрения принуждали детей смотреть на воду несколько часов подряд.

В этот народный праздник выносили на улицу зимнюю одежду. Считалось, что свет обладает целебной силой и, пропитавшись теплом, одежда будет согревать и лечить тело всю зиму. На солнце выходили погреться пожилые и больные люди. Они верили, что полученное тепло и свет помогут им пережить зиму.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 29 октября день ангела празднуют мужские имена

Народные приметы на 29 октября

Перелетные птицы только сейчас собираются в теплые края - зима, скорее всего, будет теплой и без сильных морозов.

В пасмурный день на закате солнце ярко светит - будет продолжительное ненастье.

Ветер переменчивый 29 октября - зима будет с частыми оттепелями.

Если человек родился 29 октября, то талисманом является агат.

Мутный и бледный месяц 29 октября - будет мороз и снег.

Яркое звездное небо - погода, по приметам, будет хорошей. Тусклое небо предвещает снег и дождь.

Чего нельзя делать 29 октября

Избегайте большого скопления людей, и не покупайте ничего значимого, это не доставит вам радости.

29 октября православная церковь чествует мученика Лонгина Сотника. Он стоял на страже у Креста Господня и был свидетелем его страданий, смерти и Воскресения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Народные традиции и предрассудки: во что верили наши предки». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Сначала насиловал женщину, а затем приступал к работе&quot;. Пабло Пикассо не развелся, чтобы не делить имущество
"Сначала насиловал женщину, а затем приступал к работе". Пабло Пикассо не развелся, чтобы не делить имущество
 Просмотров: 6615
Определили пятерку стран, где больше всего свирепствует Covid-19
Определили пятерку стран, где больше всего свирепствует Covid-19 Просмотров: 5553
Жена Цымбалюка показала секси-фигуру с разных ракурсов на Мальдивах
Жена Цымбалюка показала секси-фигуру с разных ракурсов на Мальдивах
5
 Просмотров: 5040
После тысячи мужчин перестали считать: Андраде познакомилась с самыми старыми проститутками
После тысячи мужчин перестали считать: Андраде познакомилась с самыми старыми проститутками
3
 Просмотров: 4689
Лещенко - Павлик Морозов, Арахамия на Титанике - в сети накреативили новые мемы
Лещенко - Павлик Морозов, Арахамия на Титанике - в сети накреативили новые мемы
11
 Просмотров: 4257
Общество
Гороскоп на 29 октября: что особенного приготовил месяц напоследок
Гороскоп на 29 октября: что особенного приготовил месяц напоследок
 Просмотров: 72
Врач развенчал миф о заражении Covid-19 через вакцину
Врач развенчал миф о заражении Covid-19 через вакцину Просмотров: 198
Праздник 29 октября: кого сегодня чествуют в церкви
Праздник 29 октября: кого сегодня чествуют в церкви Просмотров: 108
29 октября день ангела празднуют мужские имена
29 октября день ангела празднуют мужские имена
6
 Просмотров: 135
Ляшко: 80% госпитализированных Covid-пациентов – кислородозависимые
Ляшко: 80% госпитализированных Covid-пациентов – кислородозависимые Просмотров: 81
Больше всего комментируют
14
Украденные деньги из Приватбанка прошли через "Квартал 95", но Зеленский не виноват - Гонтарева
7
Германии не понравилось, что Украина ударила по оккупантам из турецкого беспилотника
3
Арахамия перепутал Сковороду с ди Каприо
2
Миллиардные растраты ПриватБанка: Дубилет в Израиле, дело разрешили расследовать заочно
2
Власть продолжает незаконную слежку за Порошенко - "Евросолидарность"
Голосов: 57351
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть