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суббота, 06 ноября 2021 06:30

Народные традиции 6 ноября: что сегодня делали молодые девушки

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Народные традиции 6 ноября: что сегодня делали молодые девушки
6 ноября девушки пряли и рассказывали друг другу страшные истории. Фото: pixabay.com

Сегодня верующие чествуют день чудотворного образа Богородицы "Всех скорбящих Радость". Эта икона исцеляла людей от многих недугов.

Gazeta.ua предлагает ознакомиться с традициями и приметами этого дня.

В народе в этот день говорили: Они пряли и рассказывали друг другу страшные истории, например, о том, как по ночам к молодым вдовам прилетают души их покойных мужчин.

Пряли молодые женщины при свете горящей лучины, которую ставили в специальное укрепление – светец.

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Народные приметы 6 ноября

Упасть в яму 6 ноября – в долгую и счастливую жизнь.

Белая собака следует за вами по пути – к богатой, счастливой и беззаботной жизни весь год.

Родившийся в этот день будет гордым и спокойным. Считается, что 6 ноября рождаются очень талантливые художники.

Вороны собираются в стаи – к обильному снегопаду.

Если в этот день погадать на суженого - он обязательно появится.

Что нельзя делать в этот день

В этот день нужно умерять себя от эмоций.

Не проявляйте гордыню, высокомерие, брезгливость и злобу.

Постарайтесь быть осторожнее с зеркалами. Если оно сегодня разобьется. Вас ждет большая беда.

6 ноября отмечают Дмитровскую поминальную субботу, в которую принято поминать родственников. Она отмечается ежегодно в субботу перед днем памяти великомученика Димитрия Солунского.

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