Народные традиции 6 ноября: что сегодня делали молодые девушки

Сегодня верующие чествуют день чудотворного образа Богородицы "Всех скорбящих Радость". Эта икона исцеляла людей от многих недугов.
Gazeta.ua предлагает ознакомиться с традициями и приметами этого дня.
В народе в этот день говорили: Они пряли и рассказывали друг другу страшные истории, например, о том, как по ночам к молодым вдовам прилетают души их покойных мужчин.
Пряли молодые женщины при свете горящей лучины, которую ставили в специальное укрепление – светец.
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Народные приметы 6 ноября
Упасть в яму 6 ноября – в долгую и счастливую жизнь.
Белая собака следует за вами по пути – к богатой, счастливой и беззаботной жизни весь год.
Родившийся в этот день будет гордым и спокойным. Считается, что 6 ноября рождаются очень талантливые художники.
Вороны собираются в стаи – к обильному снегопаду.
Если в этот день погадать на суженого - он обязательно появится.
Что нельзя делать в этот день
В этот день нужно умерять себя от эмоций.
Не проявляйте гордыню, высокомерие, брезгливость и злобу.
Постарайтесь быть осторожнее с зеркалами. Если оно сегодня разобьется. Вас ждет большая беда.
6 ноября отмечают Дмитровскую поминальную субботу, в которую принято поминать родственников. Она отмечается ежегодно в субботу перед днем памяти великомученика Димитрия Солунского.
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