Народные приметы. Можно ли 7 октября праздновать свадьбу

Сегодня нужно праздновать свадьбу. Фото: pixabay.com

Православная церковь 7 октября вспоминает мученицу Феклу. Она потерпела страданий за свою святость во времена гонений христиан.

В народе сегодня празднуют День Феклы. 7 октября начинали обмолот хлеба, а в помещениях для сушки снопов разводили костер, что придавало магичности ночной темноте. Делали это преимущественно мужчины.

Предки в этот день старались петь и веселиться. Молотить начинали только в полночь. Первую ригу называли именинницей.

Предки верили, что если отгулять сегодня свадьбу, то брак будет крепким и счастливым: все узлы, которые будут сегодня завязаны, никогда не развяжутся.

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По традиции, огонь разводили ночью, чтобы он принес счастье и достаток. Говорят, что желание, которое 7 октября человек загадает глядя на пламя, обязательно сбудется.

В это день святой Фекле молятся за спасение, исцеление, любовь, удачу и счастье.

Народные приметы:

- Яркое солнце - вскоре будет резкое изменение погоды.

- Гром гремит 7 октября - зима будет теплой.

- На дубе много желудей - зимой будет хорошая погода.

- Птички низко летают над землей - зима будет ранней и холодной.

День Ангела сегодня празднуют Дмитрий, Семен, Андрей, Василий и Павел. На именины надо посетить храм, а празднование проводить в уютной семейной атмосфере.