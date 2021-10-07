Народные приметы. Можно ли 7 октября праздновать свадьбу

Православная церковь 7 октября вспоминает мученицу Феклу. Она потерпела страданий за свою святость во времена гонений христиан.
В народе сегодня празднуют День Феклы. 7 октября начинали обмолот хлеба, а в помещениях для сушки снопов разводили костер, что придавало магичности ночной темноте. Делали это преимущественно мужчины.
Предки в этот день старались петь и веселиться. Молотить начинали только в полночь. Первую ригу называли именинницей.
Предки верили, что если отгулять сегодня свадьбу, то брак будет крепким и счастливым: все узлы, которые будут сегодня завязаны, никогда не развяжутся.
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По традиции, огонь разводили ночью, чтобы он принес счастье и достаток. Говорят, что желание, которое 7 октября человек загадает глядя на пламя, обязательно сбудется.
В это день святой Фекле молятся за спасение, исцеление, любовь, удачу и счастье.
Народные приметы:
- Яркое солнце - вскоре будет резкое изменение погоды.
- Гром гремит 7 октября - зима будет теплой.
- На дубе много желудей - зимой будет хорошая погода.
- Птички низко летают над землей - зима будет ранней и холодной.
День Ангела сегодня празднуют Дмитрий, Семен, Андрей, Василий и Павел. На именины надо посетить храм, а празднование проводить в уютной семейной атмосфере.
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