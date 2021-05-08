Народные приметы 9 мая - главные традиции и обычаи

9 мая молятся Николаю Чудотворцу. Фото: news.poltava.ua

9 мая за церковным календарем отмечают перенесения мощей Святого Николая из Мир Ликийских в Бари. Его еще называют Николай Весенний.

"Праздник отмечается в память перенесения мощей святителя Николая из Мир Ликийских (современная Турция) в Бари, на итальянском полуострове, чтобы спасти их от турок, которые преследовали христиан и разрушали их храмы и святыни", - рассказал Gazeta.ua отец Лаврентий Ян Жезицький.

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В этот день традиционно молятся Николаю Чудотворцу, чтобы он помог вырастить урожай, уберег посевы от засухи и ливней. Святого Николая считают покровителем моряков и всех, кто каким-то образом связан с водой и стихией.

По традиции, до рассвета в этот день умывались росой и ходили по ней босиком, чтобы отступали болезни. Девушки умывались каплями росы, чтобы долго сохранять молодость.

Приметы

Если на Николая идет дождь, будет богатый урожай.

Если лягушки начали квакать, будет богатый урожай овса.

Ольха зацвела - пора гречку сеять.

Сегодня, 9 мая, День Ангела празднуют святой Григорий, Каролина, Николай, Мария