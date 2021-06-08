Народные приметы 9 июня: сегодня держите язык за зубами

Сегодні нельзя подметать. Фото: pixabay.com

В народе 9 июня отмечают Феодоры. В этот день наши предки придерживались кучи запретов, чтобы не навлечь беду в дом.

Gazeta.ua предлагает подробнее узнать о традициях праздника.

Сегодня лучше держать язык за зубами и не рассказывать откровенно о личной жизни. Верят, что сплетни разнесутся с бешеной скоростью. Запрещалось подметать, потому что 9 июня домовой прячется под веником. Неосмотрительная хозяйка может выгнать его из дома, а без него благосостояние долго не удержится. Нельзя на Феодору рассказывать о своих снах. Те, что приснятся в ночь на 9 июня - вещие, вскоре сбудутся.

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Народные приметы 9 июня

Если за окном солнечно, а дятел сильно стучит клювом, то скоро будет дождь.

Удушье утром - к ненастью.

Лес шумит - к дождю.

Утренняя роса долго не высыхает - к грозам.

Сегодня, 9 июня, православные верующие чтят памьять святого исповедника Иоанна Русина. Молясь ему, часто просят исцеления недугов и душевного покоя. Святой родился примерно в 1690 году в православной семье. Жили в Херсонской губернии. Военным попал в плен, где терпел муки из-за веры.