Народные приметы 9 декабря. Волков выпускают на зимнюю охоту

Юрий Победоносец помогает людям преодолевать болезни. Фото: pixabay.com

Православные верующие 9 декабря чествуют Георгия (Юрия) Победоносца. Воины просят у него помощи в борьбе за родную землю.

В народе сегодня празднуют День Юрия. По другой версии, праздник назывался "Георгий Зимний".

Предки придерживались определенных традиций. Перед выгоном скота хозяева кормили его цветками, чтобы животные давали много молока.

Коров выгоняли после восхода солнца, "чтобы с утра ведьма не навредила". Святого Юрия просили оберегать скот от зла.

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Верили, что в этот день покровитель воинов выпускает волков на зимнюю охоту. Поэтому в лес люди старались не ходить. Также до этого дня нужно раздать все долги, чтобы привлечь богатство.

Народные приметы:

- Холодный день - зима будет суровой.

- Возле дома волк воет - сильные морозы будут.

- Выпал иней 9 декабря - будет хороший урожай.

- Ветер дует с севера - ударят морозы.

День Ангела сегодня отмечают Юрий, Василий, Георгий, Даниил, Иван, Михаил, Николай и Петр. На именины вся семья должна посетить церковь, причаститься, заказать и читать молитвы святому покровителю. В этот день следует провести трапезу дома в тихой атмосфере.