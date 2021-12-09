Народные приметы 9 декабря. Волков выпускают на зимнюю охоту

 
Ексклюзивы
1/5
Ехали покупать свадебные кольца: фото и истории погибших в ДТП под Черниговом
Ехали покупать свадебные кольца: фото и истории погибших в ДТП под Черниговом
1 Просмотров: 8847
Путин дурак, если считает войну в Украине легкой прогулкой: что пишет мир о встречах президентов США и РФ
Путин дурак, если считает войну в Украине легкой прогулкой: что пишет мир о встречах президентов США и РФ
Просмотров: 2070
"Как еду в морг, "Отче наш" читаю": в реанимации не выживает каждый десятый пациент с коронавирусом
"Как еду в морг, "Отче наш" читаю": в реанимации не выживает каждый десятый пациент с коронавирусом
Просмотров: 1422
На Главпочтамте открыли Новогоднюю резиденцию и обещают подарки за письма
На Главпочтамте открыли Новогоднюю резиденцию и обещают подарки за письма
Просмотров: 279
Историк объяснил, что делает украинских политиков "лузерами"
Историк объяснил, что делает украинских политиков "лузерами"
Просмотров: 477
Амбициозных показателей нет и бессмысленная социальная политика: эксперты оценили бюджет на 2022 год
Амбициозных показателей нет и бессмысленная социальная политика: эксперты оценили бюджет на 2022 год
Просмотров: 558
Маршрутку затянуло под прицеп и смяло: вспоминаем самые кровавые аварии за последние десятилетие
Маршрутку затянуло под прицеп и смяло: вспоминаем самые кровавые аварии за последние десятилетие
Просмотров: 2304
Зеленский "замочил" Медведчука и сам превращается в олигарха - Николов
Зеленский "замочил" Медведчука и сам превращается в олигарха - Николов
Просмотров: 2070
Байден говорит о расплате России за возможную новую агрессию против Украины - обзор мировой печати
Байден говорит о расплате России за возможную новую агрессию против Украины - обзор мировой печати
Просмотров: 1296
"Жене писали на дверях "бандеровка": Методий Волынец 11 лет провел в советских лагерях
"Жене писали на дверях "бандеровка": Методий Волынец 11 лет провел в советских лагерях
Просмотров: 1026
Фото
Все фото
8
3
14
5
4
Простились с легендарной связной Романа Шухевича
Простились с легендарной связной Романа Шухевича
В Карпатах выпало почти полметра снега
В Карпатах выпало почти полметра снега
На Главпочтамте открыли Новогоднюю резиденцию и обещают подарки за письма
На Главпочтамте открыли Новогоднюю резиденцию и обещают подарки за письма
В ряде регионов изменились карантинные ограничения
В ряде регионов изменились карантинные ограничения
Экс-министр экономики Тимофей Милованов женился
Экс-министр экономики Тимофей Милованов женился
Видео
Все видео
До $10 тыс. в месяц: YouTube запускает программу бонусных выплат в Украине
До $10 тыс. в месяц: YouTube запускает программу бонусных выплат в Украине
В "Дії" можно получить справку о доходах пенсионера: пошаговая инструкция
В "Дії" можно получить справку о доходах пенсионера: пошаговая инструкция
"Вы наша опора": летчики показали зрелищное видео
"Вы наша опора": летчики показали зрелищное видео
Стелили асфальт прямо в лужи: подрядчикам Херсона придумали наказание
Стелили асфальт прямо в лужи: подрядчикам Херсона придумали наказание
"Ненавижу украинский": история с пассажирами-украинофобами такси получила продолжение
"Ненавижу украинский": история с пассажирами-украинофобами такси получила продолжение
Интервью
1/5
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3294
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
2 Просмотров: 5751
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Просмотров: 1260
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 3942
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 927
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
08 декабря 2021
Просмотров: 288
Живі гроші
Тамара Петрівна живе неподалік. Із сусідами часто ділиться цікавими рецептами й порадами. – Попадали яблука – не біда. Ти їх збери, ...
четверг, 09 декабря 2021 06:30

Народные приметы 9 декабря. Волков выпускают на зимнюю охоту

  Комментировать
Народные приметы 9 декабря. Волков выпускают на зимнюю охоту
Юрий Победоносец помогает людям преодолевать болезни. Фото: pixabay.com

Православные верующие 9 декабря чествуют Георгия (Юрия) Победоносца. Воины просят у него помощи в борьбе за родную землю.

В народе сегодня празднуют День Юрия. По другой версии, праздник назывался "Георгий Зимний".

Предки придерживались определенных традиций. Перед выгоном скота хозяева кормили его цветками, чтобы животные давали много молока.

Коров выгоняли после восхода солнца, "чтобы с утра ведьма не навредила". Святого Юрия просили оберегать скот от зла.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россияне мечтают властвовать над православием - Варфоломей

Верили, что в этот день покровитель воинов выпускает волков на зимнюю охоту. Поэтому в лес люди старались не ходить. Также до этого дня нужно раздать все долги, чтобы привлечь богатство.

Народные приметы:

- Холодный день - зима будет суровой.

- Возле дома волк воет - сильные морозы будут.

- Выпал иней 9 декабря - будет хороший урожай.

- Ветер дует с севера - ударят морозы.

День Ангела сегодня отмечают Юрий, Василий, Георгий, Даниил, Иван, Михаил, Николай и Петр. На именины вся семья должна посетить церковь, причаститься, заказать и читать молитвы святому покровителю. В этот день следует провести трапезу дома в тихой атмосфере.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Народные приметы 9 декабря. Волков выпускают на зимнюю охоту». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Погибших уже 13: показали кадры столкновения маршрутки с грузовиком
Погибших уже 13: показали кадры столкновения маршрутки с грузовиком
10
 Просмотров: 45290
Разбились целые семьи: известно, кто ехал смертельным рейсом в Чернигов
Разбились целые семьи: известно, кто ехал смертельным рейсом в Чернигов
 Просмотров: 30224
Собрали более 21 тыс. подписей. В сети хотят запретить интервью Уилла Смита
Собрали более 21 тыс. подписей. В сети хотят запретить интервью Уилла Смита
5
 Просмотров: 9252
Ехали покупать свадебные кольца: фото и истории погибших в ДТП под Черниговом
Ехали покупать свадебные кольца: фото и истории погибших в ДТП под Черниговом
 1 Просмотров: 8856
&quot;Украина агрессивно себя ведет&quot;, &quot;Путин охраняет от украинцев&quot; - миф о &quot;братских&quot; россиянах развеяли одним видео
"Украина агрессивно себя ведет", "Путин охраняет от украинцев" - миф о "братских" россиянах развеяли одним видео
 Просмотров: 8640
Общество
Гороскоп на 9 декабря: три знака зодиака, которые обретут истинное счастье
Гороскоп на 9 декабря: три знака зодиака, которые обретут истинное счастье
 Просмотров: 9
Церковный праздник 9 декабря. Сегодня молятся покровителю воинов
Церковный праздник 9 декабря. Сегодня молятся покровителю воинов Просмотров: 207
До $10 тыс. в месяц: YouTube запускает программу бонусных выплат в Украине
До $10 тыс. в месяц: YouTube запускает программу бонусных выплат в Украине
 Просмотров: 144
"Не прелюбодействуй!" Папа Римский не считает секс вне брака самым тяжким грехом
"Не прелюбодействуй!" Папа Римский не считает секс вне брака самым тяжким грехом Просмотров: 153
День Ангела 9 декабря празднуют только мужчины
День Ангела 9 декабря празднуют только мужчины Просмотров: 108
Больше всего комментируют
12
Денисова хочет закрыть "Миротворец", который запретили в России
4
Подозреваемый в $150 тыс. взятки экс-судья Чаус оглох - суд перенесли
1
Войска НАТО должны стоять в Украине - Болтон
1
Санкции против "вагнеровцев": СМИ назвали фамилии
1
Ресторан попал в языковой скандал из-за официанта
Голосов: 57770
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть