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вторник, 08 июня 2021 06:30

Народные приметы 8 июня: сегодня готовьтесь к неожиданностям

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Народные приметы 8 июня: сегодня готовьтесь к неожиданностям
8 июня в народе называли днем Карпа Карполова. Фото: unsplash.com

8 июня православная церковь чтит апостола Карпа. По народному календарю этот день назвали Карповым днем, или Карпа Карполова - поскольку имя апостола звучит подобно названию рыбы.

Вероятно, с этим связана традиция рыбаков молиться святому карпу о хорошем улове. Считалось, что на Карпа хорошо ловятся его "тезки" - карпы, поэтому мужчины дружно выходили на рыбалку. И хотя до конца июня действуют нерестовые запреты, но рыбаки охотно готовы посидеть даже с одной удочкой на берегу водоема в ожидании большой рыбы.

Также, именно в этот день у наших предков была традиция приглашать в дом печника. Тот осматривал печь, при необходимости подправлял ее. После работы мастера традиционно угощали караваем. Один кусок каравая обязательно клали за печь - как угощение для домового и извинения за то, что пришлось побеспокоить его во время ремонта.

В этот день горшки и миски выставляли из дома во двор - под цветущие кусты шиповника. Таким образом проветривали домашнюю утварь, избавляясь от неприятного затхлого запаха. Да и сами люди пытались подышать воздухом рядом с шиповником - считалось, что такая процедура дарит здоровье.

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Приметы этого дня

Много кузнечиков - к засушливым дням.

Раки выходят на берег - перед дождем и непогодой.

Утки без конца ныряют и плещутся в воде - к дождю.

Рыба в реке играет у поверхности воды - к сырой погоде.

Прилив реки - к ясной погоде, отлив - к осадкам.

Комары роем летают - к хорошей погоде. Если комаров много, это предвещало, что конец июня будет теплым, но дождливым.

Что нельзя делать 8 июня

Нельзя подметать пол после захода солнца - родственники будут сильно болеть.

В этот день лучше воздержаться от поездок и кардинальных изменений. Например, лучше сегодня не менять работу, жилье и тому подобное.

Следует особо избегать конфликтов.

День принесет много неожиданностей - в основном неприятных.

8 июня православная церковь молитвенно почитает апостолов Карпа и Алфея - от 70-ти приближенных ко Христу, мучеников Аверкия и Елены, проповедника Иоанна Психаита, исповедника. Также поминают мученика Георгия Нового.

В этот день православная церковь также отмечает день обретения мощей преподобного Макария, основателя Калязинского монастыря которое произошло в 1521 году, и молитвенно чтит святого Александра, покойного в 1794 году.

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Дата
08
июня

На экраны вышли "Охотники за привидениями"

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