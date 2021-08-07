Народные приметы 8 августа - почему этот день особый

Сегодня готовились к жатве. Фото: pixabay.com

Сегодня в народе отмечали Ермолая. Праздник в честь православного целителя, который погиб за веру в Бога.

В этот день заготавливают целебные травы на зиму, но сорвать их нужно было до обеда. Также говорили "пришел Ермолай - хлеб убирай", что свидетельствовало о близости жатвы.

С сегодняшнего дня начинали срыва ранние сорта яблок, но украинцы не ели их, особенно этой традиции придерживалис женщины, в которых умерли дети. Стоило подождать до яблочного Спаса.

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Народные приметы 8 августа

Грозовой август - на долгую и теплую осень.

Стерня трещит к дождю.

Если хочешь грибов насобирать, то надо к восхода солнца вставать.

Если к вечеру не явился туман и нет росы, ночью возможна гроза.

Листья на деревьях стоит верхней стороной вниз, жди дождя.

Сегодня, 8 августа, православные верующие отмечают большой праздник - 7-е воскресенье после Пятидесятницы, дня, когда Святой Дух сошел на апостолов. Этот праздник является символом беспрекословной веры в Бога, которая способна творить чудеса. Именно сегодня Иисус Христос продемонстрировал чудо, исцелив двух слепцов.