Народные приметы 7 ноября: зима будет затяжной, если на деревьях много листьев.

 
Ексклюзивы
1/5
Разбившаяся с пятью детьми семья ехала на поминки
Разбившаяся с пятью детьми семья ехала на поминки
Просмотров: 5499
Скрытая съемка студенток в душе: что угрожает причастным
Скрытая съемка студенток в душе: что угрожает причастным
Просмотров: 1413
Тимошенко в образе медсестры, средний палец для Зеленского, белочка у мера Полтавы - неделя политиков в фото
Тимошенко в образе медсестры, средний палец для Зеленского, белочка у мера Полтавы - неделя политиков в фото
1 Просмотров: 3978
"Одевайте мордники! Мэр идет" - как живет курортный Моршин, где вакцинировали 74% горожан.
"Одевайте мордники! Мэр идет" - как живет курортный Моршин, где вакцинировали 74% горожан.
Просмотров: 2034
Перфекционизм убивает украинизацию - блогер
Перфекционизм убивает украинизацию - блогер
Просмотров: 531
Всех люблю: раскрыли содержание прощальной записки женщины, которая изрезала себя и двухлетнюю дочь
Всех люблю: раскрыли содержание прощальной записки женщины, которая изрезала себя и двухлетнюю дочь
Просмотров: 3843
"У меня были амбиции. Хотела стать генералом ": что Верещук думает об армии, войне и НАТО
"У меня были амбиции. Хотела стать генералом ": что Верещук думает об армии, войне и НАТО
4 Просмотров: 1170
Даже бойцам недоплачивают на фронте - Климкин о готовности Украины к НАТО
Даже бойцам недоплачивают на фронте - Климкин о готовности Украины к НАТО
Просмотров: 531
Изменил внешность и отправился в Киев: новые подробности убийства женщины в съемной квартире
Изменил внешность и отправился в Киев: новые подробности убийства женщины в съемной квартире
Просмотров: 10377
"Чипизация" и "медицинский эксперимент": как протестовали антивакцинаторы - впечатляющие фото
"Чипизация" и "медицинский эксперимент": как протестовали антивакцинаторы - впечатляющие фото
Просмотров: 7461
Фото
Все фото
5
16
4
3
5
Именины 7 ноября: сегодня день ангела празднует обладатель сильного имени
Именины 7 ноября: сегодня день ангела празднует обладатель сильного имени
&quot;Одевайте мордники! Мэр идет&quot; - как живет курортный Моршин, где вакцинировали 74% горожан.
"Одевайте мордники! Мэр идет" - как живет курортный Моршин, где вакцинировали 74% горожан.
За неуплаченные штрафы: у водителя-должника впервые забрали автомобиль
За неуплаченные штрафы: у водителя-должника впервые забрали автомобиль
Антивакцинаторы в Украине и Молдове используют одинаковые плакаты
Антивакцинаторы в Украине и Молдове используют одинаковые плакаты
День ангела 4 ноября: кто сегодня именинник
День ангела 4 ноября: кто сегодня именинник
Видео
Все видео
Сегодня именины празднуют владельцы популярных имен
Сегодня именины празднуют владельцы популярных имен
Кислорода в Covid-больницах Николаева хватит на двое суток
Кислорода в Covid-больницах Николаева хватит на двое суток
Присоединитесь к строительству мемориала Голодомора: глава УГКЦ приглашает на благотворительный вечер
Присоединитесь к строительству мемориала Голодомора: глава УГКЦ приглашает на благотворительный вечер
Сегодня именины празднуют владельцы популярных имен
Сегодня именины празднуют владельцы популярных имен
В шоке даже ведущие: "Мисс Ровенская область" обозвала жителей родного города
В шоке даже ведущие: "Мисс Ровенская область" обозвала жителей родного города
Интервью
1/5
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
4 Просмотров: 8046
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
Просмотров: 747
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Просмотров: 1044
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
1 Просмотров: 6876
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
3 Просмотров: 4140
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
05 ноября 2021
Просмотров: 315
Хортиця
Востаннє був на Хортиці цього літа, на Івана Купала. Устиг хіба скупатися в нічному Дніпрі. Років три тому випало бути довше. Про той візит нагадує ...
воскресенье, 07 ноября 2021 06:30

Народные приметы 7 ноября: зима будет затяжной, если на деревьях много листьев.

  Комментировать
Народные приметы 7 ноября: зима будет затяжной, если на деревьях много листьев.
Вороны сидят на нижних ветвях деревьев – до сильного ветра. Фото: pixabay.com

7 ноября в народе называли Дедовские плачи. Принято было поминать усопших родственников и друзей. На Дедовские плачи плакали все.

Gazeta.ua предлагает ознакомиться с традициями и приметами этого дня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Именины 7 ноября: сегодня день ангела празднует обладатель сильного имени

Сегодня плакать можно было где угодно, кроме подушки. Считается, что перья, которыми набита подушка, помнят все. Если другой человек приляжет на эту подушку, все несчастья перейдут на него.

В этот день и на следующий чаще всего наблюдается дождь или снег. По поверью, это природа оплакивает людей, ушедших в мир иной.

Наши предки 7 ноября ходили на кладбище, приводили в порядок могилки, зажигали свечи. Еду раздавали бедным, чтобы те помянули умерших. Дома тоже устраивали поминки. Столы накрывали блюдами, которые любили покойные родственники.

Еще 7 ноября было принято помогать обездоленным и сиротам. Деток, оставшихся без родителей, опекали всю деревню. Считалось одним из самых страшных грехов обмануть или что-нибудь украсть в сироты.

В этот день женщины раскаялись в грехах, чтобы встретить зиму с чистыми помыслами.

Народные приметы на 7 ноября

Если звезды на небе тускло светятся, день будет холодным и ненастным.

Если на деревьях много листьев, зима будет затяжной.

Если выпало много снега, будет хороший урожай злаковых.

Если ветер завывает, то ненастье продлится еще несколько дней.

Утром туман – до оттепели.

Вороны сидят на нижних ветвях деревьев – до сильного ветра.

Что нельзя делать в этот день

Сегодня нельзя есть хлеб потому, что существует примета, что год будет без хлеба;

Женщинам нельзя плакать в подушку 7 ноября, потому что считается, что перо помнит все слезы, и это означает, что неприятности сохранятся на длительное время. А если другой ляжет на подушку, все беды перейдут к нему.

Еду после поминок нельзя оставлять себе. Ее необходимо раздать нуждающимся и попросить, чтобы они помолились за умерших.

7 ноября православная церковь чтит память святых мучеников Маркияна и Мартирия. Святые мученики Маркиян и Мартирий служили в Константинопольском соборе. Маркиян был чтецом, а Мартирий иподиаконом.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Народные приметы 7 ноября: зима будет затяжной, если на деревьях много листьев.». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Мать и младшая дочь умерли от голода. Старшая – в тяжелом состоянии
Мать и младшая дочь умерли от голода. Старшая – в тяжелом состоянии Просмотров: 13294
Студент КПИ установил камеру в женском душе общежития: девушек просят не писать заявление
Студент КПИ установил камеру в женском душе общежития: девушек просят не писать заявление 1 Просмотров: 11981
Нардеп, показавший средний палец Зеленскому, получил три протокола в НАПК
Нардеп, показавший средний палец Зеленскому, получил три протокола в НАПК Просмотров: 9693
В смертельной аварии разбилась семья с пятью детьми
В смертельной аварии разбилась семья с пятью детьми
5
 Просмотров: 8938
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
 4 Просмотров: 8037
Общество
7 ноября церковь чествует святых мучеников Маркияна и Мартирия
7 ноября церковь чествует святых мучеников Маркияна и Мартирия Просмотров: 18
Именины 7 ноября: сегодня день ангела празднует обладатель сильного имени
Именины 7 ноября: сегодня день ангела празднует обладатель сильного имени
5
 Просмотров: 90
В Telegram можно будет отключать рекламу
В Telegram можно будет отключать рекламу Просмотров: 54
Отстранение работников образования может привести к коллапсу. Профсоюз обратился с просьбой
Отстранение работников образования может привести к коллапсу. Профсоюз обратился с просьбой Просмотров: 1089
Солнечно, прохладно, местами покапает дождь: синоптики дали прогноз
Солнечно, прохладно, местами покапает дождь: синоптики дали прогноз Просмотров: 207
Больше всего комментируют
7
Кива снова отличился: поздравил украинцев, расстреляв портреты Бандеры и Шухевича
4
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
3
Оккупанты приказали создать полицию с украинцев
2
В Польше неизвестные раскрасили памятник Пилсудскому в "украинские" цвета
2
Украина имеет право применять беспилотники Bayraktar на Донбассе – Резников
Голосов: 57432
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть