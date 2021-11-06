Народные приметы 7 ноября: зима будет затяжной, если на деревьях много листьев.

Вороны сидят на нижних ветвях деревьев – до сильного ветра. Фото: pixabay.com

7 ноября в народе называли Дедовские плачи. Принято было поминать усопших родственников и друзей. На Дедовские плачи плакали все.

Gazeta.ua предлагает ознакомиться с традициями и приметами этого дня.

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Сегодня плакать можно было где угодно, кроме подушки. Считается, что перья, которыми набита подушка, помнят все. Если другой человек приляжет на эту подушку, все несчастья перейдут на него.

В этот день и на следующий чаще всего наблюдается дождь или снег. По поверью, это природа оплакивает людей, ушедших в мир иной.

Наши предки 7 ноября ходили на кладбище, приводили в порядок могилки, зажигали свечи. Еду раздавали бедным, чтобы те помянули умерших. Дома тоже устраивали поминки. Столы накрывали блюдами, которые любили покойные родственники.

Еще 7 ноября было принято помогать обездоленным и сиротам. Деток, оставшихся без родителей, опекали всю деревню. Считалось одним из самых страшных грехов обмануть или что-нибудь украсть в сироты.

В этот день женщины раскаялись в грехах, чтобы встретить зиму с чистыми помыслами.

Народные приметы на 7 ноября

Если звезды на небе тускло светятся, день будет холодным и ненастным.

Если на деревьях много листьев, зима будет затяжной.

Если выпало много снега, будет хороший урожай злаковых.

Если ветер завывает, то ненастье продлится еще несколько дней.

Утром туман – до оттепели.

Вороны сидят на нижних ветвях деревьев – до сильного ветра.

Что нельзя делать в этот день

Сегодня нельзя есть хлеб потому, что существует примета, что год будет без хлеба;

Женщинам нельзя плакать в подушку 7 ноября, потому что считается, что перо помнит все слезы, и это означает, что неприятности сохранятся на длительное время. А если другой ляжет на подушку, все беды перейдут к нему.

Еду после поминок нельзя оставлять себе. Ее необходимо раздать нуждающимся и попросить, чтобы они помолились за умерших.

7 ноября православная церковь чтит память святых мучеников Маркияна и Мартирия. Святые мученики Маркиян и Мартирий служили в Константинопольском соборе. Маркиян был чтецом, а Мартирий иподиаконом.