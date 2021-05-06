Народные приметы 7 мая - чего ожидать, если сегодня появятся комары

7 мая проводили обряды для пробуждения земли. Фото: ideas-center.com.ua

По религиозным календарем сегодня, 7 мая, церковь отмечает день памяти мученика Саввы Стратилата и с ним 70-ти воинов, преподобных Саввы Печерского и Алексия, затворника Печерского, в Ближних пещерах. Также сегодня честь "Молченской" иконы Божией Матери.

Наши предки назвали этот день Евсеев. В это время проводили обряды для пробуждения земли и крепкого здоровья.

Gazeta.ua предлагает узнать, каких еще традиций придерживались наши предки.

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По традиции утверждали, что на Евсея всех гнет к земле, а к людям пристает мука. Желая избавиться от проблем, люди молились и умывались святой водой.

К Евсея заканчивали посев овса, независимо от погоды и состояния земли. Но по приметам сеять начинали, когда распускалась береза, появлялись крылатые муравьи, а также из ивы летит пух. Если на Евсея появлялось много комаров, это к хорошему урожая. Крестьяне знали, что после Евсея может быть еще 12 дней морозов.

В этот день нельзя ссориться с родными и коллегами.

Народные приметы

Если береза ​​имеет почки, то это говорит о том, что пора сеять овес

Много комаров - о богатом урожае

Полет пуха из ивы и лозы - о времени для посева позднего овса

Потемнение солнечных облаков - о грозе

На Евсея всех гнет к земле

Чтобы не приняла мука, нужно помолиться и святой водой умыться

На Евсея время овес посеять

Если на Евсея летают комары, к хорошему урожая.

7 мая православные христиане молятся перед образом Пресвятой Богородицы "Молченска". В этот день люди просят о защите от нападения врагов, от скорби, печали и уныния, об исцелении болезней, о защите от пожара, об установе и покров отходящих в жизнь вечную. Через молитву получают исцеление больные нервными заболеваниями и психическими расстройствами.