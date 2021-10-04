Народные приметы 5 октября. Сегодня узнаем, будет ли зима теплой

5 октября можно узнать, какой будет зима - теплой, бесснежной или холодной. ФОТО: https://pixabay.com

5 октября в народе называли Фокиным днем. Название связано с тем, что сегодня церковь вспоминает святого Фоку и пророка Иону. Наши предки старались попасть на церковную службу и помолиться.

В этот день принято было изготавливать обереги для дома в виде крестов. Их расставляли по комнатам. Считалось, что защитят от болезней.

Предки 5 октября старались не есть рыбы - в память о том, что пророк Иона был трое суток во чреве кита. Считали, что рыбные блюда могут "спугнуть" счастье и призвать болезни.

Сегодня нельзя ходить в лес, по народным верованиям. Если же там оказались, то старайтесь избежать общения с незнакомцами, которых встретите на пути.

Приметы 5 октября:

- Снега ждать не стоит, если листья березы еще не опали;

- Если деревья черемухи или клена стоят голыми - скоро будет зима;

- Зима будет теплой, если на деревьях мало шишек;

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- Гром гремит - к бесснежной зиме;

- Месяц красный - к ветру;

- Какая погода будет на Иону, то таким будет и октябрь.

Пророк Иона, которого сегодня чтит церковь, родился в X в. до нашей эры. Проповедовал слово Господне во многих тогдашних городах, обратил многих неверующих и язычников к настоящему Богу. Священномученик Фока был епископом в городе Синоп. Его замучили до смерти язычники после того, как он отказался принести жертву идолам.