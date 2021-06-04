Народные приметы 5 июня. Сегодня нельзя делать важные покупки

Конопляное масло добавляли в блюда. Фото: pixabay.com

5 июня церковь вспоминает святителя Леонтия Ростовского (Левон Огуречник) и чудотворца Романа Угличского.

Святой Левон был епископом Суздальским и Ростовским. Он проповедовал веру во Христа детям. За это его убили язычники.

Святителя в народе называли Конопляник, потому что в этот день начинали сажать конопли. Сеять надо было молча, босиком, без головного убора и с завязанными глазами. Во время посева по полю разбрасывали скорлупу от пасхальных яиц и приговаривали: "У кого конопелька, у того и двойная копейка".

Конопляное масло добавляли в блюда: смазывали каши, мазали на хлеб. Так крестьяне пытались вылечить болезни желудка. С конопляных волокон женщины ткали грубую ткань, которой покрывали картофель на зиму. Из нее также шили мешки для зерна и овощей.

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5 июня заканчивали сажать огурцы. Считают, что плоды, которые высадили в день Леонтия, лучше всего подходят для засолки. В этот день нельзя делать тяжелую физическую работу. Не рекомендуется тратить деньги на важные покупки.

Народные приметы:

- Теплый день - летом будет хорошая погода.

- Рябина цветет - будет богатый урожай конопли.

- Ночью заморозки - 40 дней утро будет холодным.

- Утром слышен запах травы - днем ​​пойдет дождь.

- Рожденные в этот дунь будут богатыми и состоятельными.

Святой Леонтий получил качественное образование, много читал и с молодых лет увлекался монашеством. В Константинополе он принял постриг. В Ростове пропагандировал христианство.