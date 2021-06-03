Народные приметы 4 июня. Змей с клыками может уничтожить урожай

Хозяин собирали все яйца и варили их круто. Фото: pixabay.com

4 июня православная церковь вспоминает святого Василиска. Святой в 308 году пострадал за веру во Христа.

Предки назвали этот праздник Васильковый день, День Василиска, день святого Вассы, Соловьиный день.

Сегодня запрещено работать на огороде, ведь земля порастет сорняками и васильками. В этот день можно заниматься домашними делами, убирать, мыть посуду, стирать.

Когда 4 июня украшали лентами молодую березу и дом, собирались вместе и рассказывали истории, шутки.

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Василиска считали мифическим существом - змеей с клыками и головой петуха. Веровали, что от его взгляда вянет урожай. Хозяtdf собирали все яйца и варили их круто, чтобы этого не произошло.

Народные приметы:

- На траве много росы - год будет урожайным.

- Ночью поет соловей - погода будет теплой.

- Туманы на Василиска - к грибному лета.

- Сильный ливень - будет хороший урожай огурцов.

Василиск отказался нести жертву языческим богам. Из-за этого ему отрезали голову. Существует легенда о том, что в этот день может родиться царь Василиск.