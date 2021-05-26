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воскресенье, 30 мая 2021 06:31

Народные приметы 30 мая - сегодня смертельно опасно идти в лес

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Народные приметы 30 мая - сегодня смертельно опасно идти в лес
На Евдокию Свистунку принято возиться на огороде. Фото: pixabay.com

30 мая в народе отмечают сразу два праздника - Евдокии Свистункы и Ондрона.

На Евдокию Свистунку принято возиться у овощей, удачный день окучивать картофель. К Ондору же обращаются, чтобы спас от сухой погоды. Легенда гласит, что этот святой хранит ключи от небесных ворот, содержащих дождевые облака. Когда наступает засуха люди просят его напоить землю. Все обряды для призвания дождя должен проводить мужчина.

Сегодня тяжелый и опасный день. Нужно быть очень осторожным: не поднимать вещей у двери и на перекрестках, не принимать подарков. Лучше не принимать важных решений но не путешествовать. Приметы советуют сегодня ходить подальше от леса, полей и даже парков, поскольку сегодня вылезает очень много змей.

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Народные приметы на 30 мая

Идет дождь на растущий месяц - лето будет дождливым.

Ветер северный 30 мая предвещает холодное лето

Если человек родился 30 мая, то будет обладать способностью заговорить дождь

Холодный день - примета к тому, что летом будет град

Свиньи роют болота - будет дождливое лето

Яблони, сирень и рябины в цветении 30 мая - будет хороший клев, и можно отправляться на рыбалку

В воскресенье, 30 мая, именины отмечают владельцы таких имен Андрей, Евдокия и Степан. Поэтому не забывайте поздравить родных и знакомых с Днем Ангела. Gazeta.ua предлагает ознакомиться со значениями этих имен и выбранной хорошее поздравление для именинников.

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