Народные приметы 3 июня. Сегодня есть шанс встретить любовь

Девушки сегодня должны молиться святой Елене. Фото: pixabay.com

3 июня церковь вспоминает равноапостольных царя Константина и его мать царицу Елену. Также чтят его сыновей, Муромских чудотворцев, Михаила и Федора.

В народе этот праздник называют день Елены. Женщины сегодня не заплетали волосы в косы, чтобы они росли длинными, крепкими и мягкими.

Веруют, что сегодня Небо посылает женщине встречу с суженым. В этот день незамужние девушки должны прогуляться возле места, где сходятся три дороги.

3 июня начинают сеять лен. Если хозяину что-то мешало это сделать, то он бросал в землю хоть горсть семян.

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В этот день не советуют отправляться в долгое путешествие, ведь оно будет тяжелым и изнурительным. Нельзя сегодня жаловаться на свою судьбу.

Народные приметы:

- Кузнечики вечером стрекочут - на следующий день будет хорошая погода.

- Если ночью не видно звезд - будет дождь.

- Луна в кругах - к пасмурной погоде.

- Если кукушка кукует - к потеплению.

- Духота на рассвете - испортится погода.

- Если сегодня плохая погода, то осень будет холодной.

Елена освободила и очистила все места, которые были связаны с жизнью Иисуса Христа и его Пречистой Матери. Она воспитывала своего сына, царя Константина, в уважении к христианской вере. День Ангела сегодня празднуют Федор, Кирилл, Константин, Михаил и Елена.